Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве представители ОУН Коханивского устроили "Смерть России"

Воскресенье, 18 февраля 2018, 15:12
В Киеве представители ОУН Коханивского устроили Смерть России
Эльдар Сарахман, УП

Участники акции "Смерть России", организованной добровольческим движением ОУН Николая Коханивского, пришли к российскому "Сбербанку" и зданию Россотрудничества на Подоле и разбили там окна. 

В это время у здания Сбербанка присутствовала полиция, однако правоохранители не вмешивались в действия националистов и не препятствовали им.

Как сообщает Интерфакс-Украина, после этого участники акции двинулись к ул. Борисоглебской, где находится здание "Россотрудничества", и также забросали здание камнями и яйцами. На здании представители ОУН написали "Смерть России".

Сотрудники Нацгвардии и полиции в ситуацию также не вмешивались.

Впрочем, когда колонна участников акции двинулась к "Альфа Банка" на ул. Сагайдачного, правоохранители выстроились в колонну вдоль стены здания, чтобы помешать ОУНовцам повредить здание. 

Как сообщает корреспондент УП с места события, в настоящее время полиция присутствует около двух зданий - "Сбербанка" и Россотрудничества - и фиксирует повреждения и брусчатку, которой и были разбиты окна.

Ни одного задержанного среди националистов по итогам акции нет. Колонна участников прошла по ул. Сагайдачного к Владимирскому спуску и далее - на Крещатик.

Представитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова заявила в комментарии "Интерфаксу", что зданию представительства Россотрудничества в результате нападения националистов "нанесен значительный ущерб". 

"Человек 70 пошли на наш офис, нанесен достаточно серьезный ущерб. ... В здании разбиты окна, оно облито краской. Люди не пострадали. Полиция никаких активных действий не предпринимала", - заявила Митрофанова.

Она добавила, что необходимые действия в связи с инцидентом уже "были предприняты по линии российского МИД".
В управлении полиции Киева заявили, что заявлений от учреждений, в отношении которых были совершены неправомерные действия, пока не поступало, уголовные производства не открывались. Правоохранители устанавливают личности активных участников и подстрекателей погромов, задержанных нет, пишет "Интерфакс-Украина".

 
 
Все фото - эльдар Сарахман, уп 

Как известно, накануне активисты националистических организаций в субботу ворвались в здание представительства "Россотрудничества", Российского центра науки и культуры в Киеве на улице Борисоглебской, 2. Там они растоптали, а затем сожгли российский флаг, а также оставили надписи на стенах. 

Руководитель РЦНК Константин Воробьев заявил, что обратился в полицию из-за нанесенного материального ущерба украинскими радикалами. 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона намерена в ближайшее время направить обращение в ОБСЕ в связи с погромом российской культурной миссии в Киеве.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: националистыКиевРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

Все новости...
националисты
В оккупированном Крыму планируют "национализировать" имущество матери Гетманцева
Кремль не в состоянии удовлетворить требования ультранационалистов относительно войны с Украиной – ISW
Предприятия олигархов перешли к Минобороны: как "Укрнафта" и "Мотор сич" стали государственными
Последние новости
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:39
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
Все новости...
Реклама: