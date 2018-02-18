В Киеве представители ОУН Коханивского устроили "Смерть России"

Участники акции "Смерть России", организованной добровольческим движением ОУН Николая Коханивского, пришли к российским "Сбербанку" и "Альфа Банку" на Подоле и разбили там окна.

В это время у здания Сбербанка присутствовала полиция, однако правоохранители не вмешивались в действия националистов и не препятствовали им.

Как сообщает Интерфакс-Украина, после этого участники акции двинулись к ул. Борисоглебской, где находится здание "Россотрудничества", и также забросали здание камнями и яйцами. На здании представители ОУН написали "Смерть России".

Сотрудники Нацгвардии и полиции в ситуацию также не вмешивались.

Впрочем, когда колонна участников акции двинулась к "Альфа Банка" на ул. Сагайдачного, правоохранители выстроились в колонну вдоль стены здания, чтобы помешать ОУНовцам повредить здание.

Как сообщает корреспондент УП с места события, в настоящее время полиция присутствует около двух зданий - "Сбербанка" и Россотрудничества - и фиксирует повреждения и брусчатку, которой и были разбиты окна.

Ни одного задержанного среди националистов по итогам акции нет. Колонна участников прошла по ул. Сагайдачного к Владимирскому спуску и далее - на Крещатик.

Представитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова заявила в комментарии "Интерфаксу", что зданию представительства Россотрудничества в результате нападения националистов "нанесен значительный ущерб".

"Человек 70 пошли на наш офис, нанесен достаточно серьезный ущерб. ... В здании разбиты окна, оно облито краской. Люди не пострадали. Полиция никаких активных действий не предпринимала", - заявила Митрофанова.

Она добавила, что необходимые действия в связи с инцидентом уже "были предприняты по линии российского МИД". полиции Киева заявили, что заявлений от учреждений, в отношении которых были совершены неправомерные действия, пока не поступало, уголовные производства не открывались. Правоохранители устанавливают личности активных участников и подстрекателей погромов, задержанных нет, пишет " В управлениизаявили, что заявлений от учреждений, в отношении которых были совершены неправомерные действия, пока не поступало, уголовные производства не открывались. Правоохранители устанавливают личности активных участников и подстрекателей погромов, задержанных нет, пишет " Интерфакс-Украина ".

Все фото - эльдар Сарахман, уп

Как известно, накануне активисты националистических организаций в субботу ворвались в здание представительства "Россотрудничества", Российского центра науки и культуры в Киеве на улице Борисоглебской, 2. Там они растоптали, а затем сожгли российский флаг, а также оставили надписи на стенах.

Руководитель РЦНК Константин Воробьев заявил, что обратился в полицию из-за нанесенного материального ущерба украинскими радикалами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона намерена в ближайшее время направить обращение в ОБСЕ в связи с погромом российской культурной миссии в Киеве.