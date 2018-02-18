В Киеве представители ОУН Коханивского устроили "Смерть России"
Участники акции "Смерть России", организованной добровольческим движением ОУН Николая Коханивского, пришли к российским "Сбербанку" и "Альфа Банку" на Подоле и разбили там окна.
В это время у здания Сбербанка присутствовала полиция, однако правоохранители не вмешивались в действия националистов и не препятствовали им.
Как сообщает Интерфакс-Украина, после этого участники акции двинулись к ул. Борисоглебской, где находится здание "Россотрудничества", и также забросали здание камнями и яйцами. На здании представители ОУН написали "Смерть России".
Сотрудники Нацгвардии и полиции в ситуацию также не вмешивались.
Впрочем, когда колонна участников акции двинулась к "Альфа Банка" на ул. Сагайдачного, правоохранители выстроились в колонну вдоль стены здания, чтобы помешать ОУНовцам повредить здание.
Как сообщает корреспондент УП с места события, в настоящее время полиция присутствует около двух зданий - "Сбербанка" и Россотрудничества - и фиксирует повреждения и брусчатку, которой и были разбиты окна.
Ни одного задержанного среди националистов по итогам акции нет. Колонна участников прошла по ул. Сагайдачного к Владимирскому спуску и далее - на Крещатик.
Представитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова заявила в комментарии "Интерфаксу", что зданию представительства Россотрудничества в результате нападения националистов "нанесен значительный ущерб".
"Человек 70 пошли на наш офис, нанесен достаточно серьезный ущерб. ... В здании разбиты окна, оно облито краской. Люди не пострадали. Полиция никаких активных действий не предпринимала", - заявила Митрофанова.
Как известно, накануне активисты националистических организаций в субботу ворвались в здание представительства "Россотрудничества", Российского центра науки и культуры в Киеве на улице Борисоглебской, 2. Там они растоптали, а затем сожгли российский флаг, а также оставили надписи на стенах.
Руководитель РЦНК Константин Воробьев заявил, что обратился в полицию из-за нанесенного материального ущерба украинскими радикалами.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона намерена в ближайшее время направить обращение в ОБСЕ в связи с погромом российской культурной миссии в Киеве.