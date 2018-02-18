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Ватажок бойовиків ОРЛО вирішив переобратися на чергових "виборах"

Неділя, 18 лютого 2018, 21:28

Ватажок бойовиків ОРЛО, "в.о. глави "ЛНР" Леонід Пасічник заявив про наміри взяти участь у так званих "виборах глави республіки", які підтримувані Росією бойовики планують провести восени 2018 року.

Про це Пасічник заявив напередодні на з'їзді руху "Мир Луганщині", повідомляє онлайн-ресурс бойовиків "Исток".

За словами ватажка ОРЛО, він "не з тих, хто кидає справи і зупиняється на півдорозі".

"Тому заявляю, що маю намір взяти участь в осінніх виборах в якості кандидата на пост глави "ЛНР", щоб у повній мірі виконати поставлені перед нами завдання", - зазначив Пасічник. 

Як відомо,  в ОРДО хочуть провести "вибори глави республіки" восени 2018 року, і ватажок бойовиків на окупованій Донеччині Олександр Захарченко також анонсував свою участь у них. 

Наприкінці листопада 2017 року "в.о глави ЛНР" призначили "главу МДБ ЛНР" Леоніда Пасічника після того, як колишній ватажок бойовиків Ігор Плотницький заявив про "відставку за власним бажанням".

Теми: ОРДЛОвибориЛуганська область
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