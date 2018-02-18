Главарь боевиков ОРЛО решил переизбраться на очередных "выборах"

Главарь боевиков ОРЛО - "и.о. главы "ЛНР" Леонид Пасечник - заявил о намерениях принять участие в так называемых "выборах главы республики", которые поддерживаемые Россией боевики планируют провести осенью 2018 года.

Об этом Пасечник заявил накануне на съезде движения "Мир Луганщине", сообщает онлайн-ресурс боевиков "Исток".

По словам главаря ОРЛО, он "не из тех, кто бросает дела и останавливается на полпути".

"Поэтому заявляю, что намерен принять участие в осенних выборах в качестве кандидата на пост главы "ЛНР", чтобы в полной мере выполнить поставленные перед нами задачи", - отметил Пасечник.

Как известно, в ОРДО хотят провести "выборы главы республики" осенью 2018 года, и главарь боевиков на оккупированной Донецкой области Александр Захарченко также анонсировал свое участие в них.

В конце ноября 2017 года "и.о. главы ЛНР" назначили "главу МГБ ЛНР" Леонида Пасечника после того, как бывший главарь боевиков Игорь Плотницкий заявил об "отставке по собственному желанию".