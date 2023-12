Трамп заявив, що Росія, втрутившись у вибори в США, досягла своєї мети

Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо метою Росії було посіяти суперечності і хаос, то їй це вдалося.

Про це він написав у twitter.

"Якщо метою Росії було створення суперечностей, розколу і хаосу в США, то з усіма цими слуханнями в комітетах, розслідуваннями і партійною ненавистю вони (Росія) втілили свої найсміливіші мрії. Вони в Москві сміються до упаду. Америка, будь розумніше!" - написав Трамп.

If it was the GOAL of Russia to create discord, disruption and chaos within the U.S. then, with all of the Committee Hearings, Investigations and Party hatred, they have succeeded beyond their wildest dreams. They are laughing their asses off in Moscow. Get smart America!

Годиною раніше Трамп написав, що він не заперечує втручання РФ у вибори в США.

"Я ніколи не говорив, що Росія не втручалася у вибори. Я говорив, що "це могла бути Росія, або Китай, або інша країна, або група, або це міг бути геній вагою в 400 фунтів, що лежить в ліжку і грає зі своїм комп'ютером". Російською "містифікацією" було те, що передвиборний штаб Трампа був у змові з Росією - він ніколи не був", - заявив Трамп.

I never said Russia did not meddle in the election, I said “it may be Russia, or China or another country or group, or it may be a 400 pound genius sitting in bed and playing with his computer.” The Russian “hoax” was that the Trump campaign colluded with Russia - it never did!