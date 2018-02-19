Трамп заявив, що Росія, втрутившись у вибори в США, досягла своєї мети

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Понеділок, 19 лютого 2018, 03:30

Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо метою Росії було посіяти суперечності і хаос, то їй це вдалося.

Про це він написав у twitter.

"Якщо метою Росії було створення суперечностей, розколу і хаосу в США, то з усіма цими слуханнями в комітетах, розслідуваннями і партійною ненавистю вони (Росія) втілили свої найсміливіші мрії. Вони в Москві сміються до упаду. Америка, будь розумніше!" - написав Трамп.

Годиною раніше Трамп написав, що він не заперечує втручання РФ у вибори в США.

"Я ніколи не говорив, що Росія не втручалася у вибори. Я говорив, що "це могла бути Росія, або Китай, або інша країна, або група, або це міг бути геній вагою в 400 фунтів, що лежить в ліжку і грає зі своїм комп'ютером". Російською "містифікацією" було те, що передвиборний штаб Трампа був у змові з Росією - він ніколи не був", - заявив Трамп.

Як відомо, спеціальний прокурор США Роберт Мюллер висунув обвинувачення 13 росіянам, які працювали у "фабриці тролів" та ще двох організаціях у втручанні в вибори президента Сполучених Штатів.

Росіян звинувачують у змові з метою обдурити Сполучені Штати. Крім того, двох росіян зі списку обвинувачують у банківському шахрайстві, ще чотирьох – у крадіжці особистих даних інших людей.

Окрім росіян, США звинувачує три російські організації - "Агентство інтернет-досліджень" або "фабрика тролів", "Конкорд Менеджмент і Консалтинг" і "Concord Catering". Всіх їх пов'язують із Євгеном Прігожиним, якого вважають наближеним до президента Росії Володимира Путіна.

У міністерстві закордонних справ Росії назвали "абсурдом" звинувачення 13 росіян у втручанні в вибори президента США.

Теми: Трамп США Росія
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