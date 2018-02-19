Трамп заявил, что Россия, вмешавшись в выборы в США, достигла своей цели

Президент США Дональд Трамп заявил, что если целью России было посеять разногласия и хаос, то ей это удалось.

Об этом он написал в twitter.

"Если целью России было создание разногласий, раскола и хаоса в США, то со всеми этими слушаниями в комитетах, расследованиями и партийной ненавистью они (Россия) воплотили свои самые смелые мечты. Они в Москве смеются до упаду. Америка, будь умнее!" – написал Трамп.

If it was the GOAL of Russia to create discord, disruption and chaos within the U.S. then, with all of the Committee Hearings, Investigations and Party hatred, they have succeeded beyond their wildest dreams. They are laughing their asses off in Moscow. Get smart America! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 18, 2018

Часом ранее Трамп написал, что он не отрицает вмешательство РФ в выборы в США.

"Я никогда не говорил, что Россия не вмешивалась в выборы. Я говорил, что "это могла быть Россия, или Китай, или другая страна, или группа, или это мог быть гений весом в 400 фунтов, лежащий в кровати и играющий со своим компьютером". Российской "мистификацией" было то, что предвыборный штаб Трампа был в сговоре с Россией - он никогда не был", - заявил Трамп.

I never said Russia did not meddle in the election, I said “it may be Russia, or China or another country or group, or it may be a 400 pound genius sitting in bed and playing with his computer.” The Russian “hoax” was that the Trump campaign colluded with Russia - it never did! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 18, 2018

Как известно, специальный прокурор США Роберт Мюллер выдвинул обвинения против 13 россиян, которые работали в "фабрике троллей" и еще двух организациях во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов.

Россиян обвиняют в сговоре с целью обмануть Соединенные Штаты. Кроме того, двух россиян из списка обвиняют в банковском мошенничестве, еще четверых - в краже личных данных других людей.

Кроме россиян, США обвиняет три российские организации - "Агентство интернет-исследований" или "фабрику троллей", "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и "Concord Catering". Всех их связывают с Евгением Пригожиным, которого считают приближенным к президенту России Владимиру Путину.

В министерстве иностранных дел России назвали "абсурдом" обвинения 13 россиян во вмешательстве в выборы президента США.