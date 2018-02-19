Facebook перевірятиме користувачів, які купують рекламу, за допомогою пошти

З метою запобігти іноземному втручанню у вибори через соцмережу, facebook перевірятиме покупців реклами, відправляючи їм поштові листівки.

Про це пише AP.

Як повідомила виконавчий директор Facebook Кеті Харбат, компанія буде відправляти листівки потенційним покупцям політичних оголошень, щоб підтвердити, що вони проживають в США.

Одержувач потім повинен буде ввести отриманий код в Facebook, щоб продовжити купівлю оголошення.

Цей метод вперше застосують в листопаді до оголошень, в яких будуть згадуватися імена кандидатів напередодні проміжних виборів в США, сказав прес-секретар Facebook Енді Стоун.

Такий план був оприлюднений на наступний день після того, як спеціальний адвокат Роберт Мюллер звинуватив 13 росіян у втручанні в президентські вибори.

В обвинувальному висновку Мюллера описувалося, як російські агенти вкрали номери соціального страхування та іншу інформацію про реальних американців і використовували їх для створення банківських і PayPal-рахунків для покупки онлайн-реклами.

Агенти також вербували американців, щоб вони, наприклад, тримали в руках плакати під час мітингів, створюючи матеріали для використання росіянами в якості контенту в соцмережах.

Окрім росіян, США звинувачує три російські організації - "Агентство інтернет-досліджень" або "фабрика тролів", "Конкорд Менеджмент і Консалтинг" і "Concord Catering". Всіх їх пов'язують із Євгеном Прігожиним, якого вважають наближеним до президента Росії Володимира Путіна.

У міністерстві закордонних справ Росії назвали "абсурдом" звинувачення 13 росіян у втручанні в вибори президента США.

Раніше Facebook повідомляв, що близько 126 мільйонів американців могли бачити промоутований Росією політичний контент в соцмережі протягом двох років, і що 16 мільйонів, ймовірно, наражались на російську пропаганду в Instagram.