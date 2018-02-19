Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Facebook перевірятиме користувачів, які купують рекламу, за допомогою пошти

Понеділок, 19 лютого 2018, 04:03

З метою запобігти іноземному втручанню у вибори через соцмережу, facebook перевірятиме покупців реклами, відправляючи їм поштові листівки.

Про це пише AP.

Як повідомила виконавчий директор Facebook Кеті Харбат, компанія буде відправляти листівки потенційним покупцям політичних оголошень, щоб підтвердити, що вони проживають в США.

Одержувач потім повинен буде ввести отриманий код в Facebook, щоб продовжити купівлю оголошення.

Цей метод вперше застосують в листопаді до оголошень, в яких будуть згадуватися імена кандидатів напередодні проміжних виборів в США, сказав прес-секретар Facebook Енді Стоун.

Такий план був оприлюднений на наступний день після того, як спеціальний адвокат Роберт Мюллер звинуватив 13 росіян у втручанні в президентські вибори.

В обвинувальному висновку Мюллера описувалося, як російські агенти вкрали номери соціального страхування та іншу інформацію про реальних американців і використовували їх для створення банківських і PayPal-рахунків для покупки онлайн-реклами.

Агенти також вербували американців, щоб вони, наприклад, тримали в руках плакати під час мітингів, створюючи матеріали для використання росіянами в якості контенту в соцмережах.

Окрім росіян, США звинувачує три російські організації - "Агентство інтернет-досліджень" або "фабрика тролів", "Конкорд Менеджмент і Консалтинг" і "Concord Catering". Всіх їх пов'язують із Євгеном Прігожиним, якого вважають наближеним до президента Росії Володимира Путіна.

У міністерстві закордонних справ Росії назвали "абсурдом" звинувачення 13 росіян у втручанні в вибори президента США.

Раніше Facebook повідомляв, що близько 126 мільйонів американців могли бачити промоутований Росією політичний контент в соцмережі протягом двох років, і що 16 мільйонів, ймовірно, наражались на російську пропаганду в Instagram.

"Українська правда" у Threads

Теми: facebookСШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Усі новини...
facebook
Meta розпочала фінальний раунд звільнень
Facebook та Instagram запускають платну підписку для підтвердження акаунтів
Meta розблокувала акаунти Трампа у Facebook та Instagram
Останні новини
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:30
На MonoBank здійснюють масовану DDoS-атаку: запевняють, що все під контролем
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
13:14
Збій "Київстар" може вплинути на банківську систему: Приватбанк роз'яснив, що робити
13:13
фотоНе давали їсти й пити, били струмом по статевих органах: росіянин і колаборант катували херсонців
12:57
Росіяни поцілили у бліндаж гранатою: історія військового, який втратив руку на фронті
12:49
У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці
12:48
Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні
12:40
Розвідка Британії: Росіяни воюють вночі, але їм бракує обладнання і підготовки
Усі новини...
Реклама: