Facebook будет проверять покупающих рекламу пользователей с помощью почты

С целью предотвратить иностранное вмешательство в выборы через соцсеть, facebook будет проверять покупателей рекламы, отправляя им почтовые открытки.

Об этом пишет AP.

Как сообщила исполнительный директор Facebook Кэти Харбат, компания будет отправлять открытки потенциальным покупателям политических объявлений, чтобы подтвердить, что они проживают в США.

Получатель затем должен будет ввести полученный код в Facebook, чтобы продолжить покупку объявления.

Этот метод впервые применят в ноябре к объявлениям, в которых будут упоминаться имена кандидатов в преддверии промежуточных выборов в США, сказал пресс-секретарь Facebook Энди Стоун.

Такой план был обнародован на следующий день после того, как специальный адвокат Роберт Мюллер обвинил 13 россиян в вмешательстве в президентские выборы.

В обвинительном заключении Мюллера описывалось, как российские агенты украли номера социального страхования и другую информацию о реальных американцах и использовали их для создания банковских и PayPal-счетов для покупки онлайн-рекламы.

Агенты также вербовали американцев, чтобы они, например, держали в руках плакаты во время митингов, создавая материалы для использования россиянами в качестве контента в соцсетях.

Кроме россиян, США обвиняет три российские организации - "Агентство интернет-исследований" или "фабрику троллей", "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и "Concord Catering". Всех их связывают с Евгением Пригожиным, которого считают приближенным к президенту России Владимиру Путину.

В министерстве иностранных дел России назвали "абсурдом" обвинения 13 россиян во вмешательстве в выборы президента США.

Ранее Facebook сообщал, что около 126 миллионов американцев могли видеть продвигаемый Россией политический контент в соцсети в течение двух лет, и что 16 миллионов, возможно, были подвергнуты российской пропагенде в Instagram.