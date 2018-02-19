"Як в Орвеллівському світі": росіянин поділився досвідом роботи на "фабриці тролів"

Колишній співробітник російської "фабрики тролів" розповів про специфіку роботи і про те, як провалив тест на вакансію в департаменті роботи з facebook.

Про це 43-річний житель селища під Санкт-Петербургом Марат Міндіяров розповів в інтерв'ю The Washington Post.

За його словами, коли він потрапив на "фабрику тролів", то відразу ж відчув себе персонажем антиутопії Джорджа Орвелла "1984" - "місця, де ви змушені говорити, що біле це чорне, а чорне це біле".

"Ваше перше відчуття, коли ви опинилися там, було те, що ви були на якомусь заводі, який перетворив неправду, брехню на конвеєр. Обсяги були колосальними - там була величезна кількість людей, від 300 до 400, і всі вони писали абсолютну неправду. Це було як у світі Орвелла", - сказав Міндіяров.

Він розповів, що в його обов'язки входило писати коментарі під новинами. Він працював в департаменті коментарів. Міндіяров повідомив, що він мав писати те, що було наказано, при цьому його особисту думку ніхто не питав.

"Коли я був там, були санкції (запроваджені Євросоюзом і Сполученими Штатами у відповідь на втручання Росії в Україну) і рубль почав падати. Я писав, що все було навпаки: наскільки прекрасне наше життя, наскільки чудово те, що зміцнювався рубль, і подібного роду абсурд. Що ці санкції зроблять нас сильнішими і т. д. і т. п", - розповів він.

Робоча зміна на "фабриці" тривала 12 годин і за цей час один працівник писав 135 коментарів по 200 знаків, а платили їм близько 40 тисяч рублів. Працювали вахтовим методом по 2 дні.

При цьому, за його словами, можна було "заробляти" в 2 рази більше, працюючи в департаменті роботи з facebook. Однак сам Міндіяров не зміг там працювати через те, що не досить добре володіє англійською мовою. Співробітники цього департаменту повинні знати мову ідеально, щоб користувачі не запідозрили, що мають справу з іноземцем.

Як повідомлялось, спеціальний радник ФБР Роберт Мюллер звинуватив 13 росіян у втручанні в президентські вибори.

В обвинувальному висновку Мюллера описувалося, як російські агенти вкрали номери соціального страхування та іншу інформацію про реальних американців і використовували їх для створення банківських і PayPal-рахунків для покупки онлайн-реклами.

Агенти також вербували американців, щоб вони, наприклад, тримали в руках плакати під час мітингів, створюючи матеріали для використання росіянами в якості контенту в соцмережах.

Окрім росіян, США звинувачує три російські організації - "Агентство інтернет-досліджень" або "фабрика тролів", "Конкорд Менеджмент і Консалтинг" і "Concord Catering". Всіх їх пов'язують із Євгеном Прігожиним, якого вважають наближеним до президента Росії Володимира Путіна.

У міністерстві закордонних справ Росії назвали "абсурдом" звинувачення 13 росіян у втручанні в вибори президента США.

Раніше Facebook повідомляв, що близько 126 мільйонів американців могли бачити промоутований Росією політичний контент в соцмережі протягом двох років, і що 16 мільйонів, ймовірно, наражались на російську пропаганду в Instagram.