"Как в Оруэлловском мире": россиянин поделился опытом работы на "фабрике троллей"

Бывший сотрудник российской "фабрики троллей" рассказал о специфике работы и о том, как провалил тест на вакансию в департаменте по facebook.

Об этом 43-летний житель поселка под Санкт-Петербургом Марат Миндияров рассказал в интервью The Washington Post.

По его словам, когда он попал на "фабрику троллей", то сразу же почувствовал себя персонажем антиутопии Джорджа Оруэлла "1984" - "места, где вы вынуждены говорить, что белое это черное, а черное это белое".

"Ваше первое чувство, когда вы оказались там, было то, что вы были на каком-то заводе, который превратил ложь, вранье в конвейер. Объемы были колоссальными – там было огромное количество людей, от 300 до 400, и все они писали абсолютную неправду. Это было как в мире Оруэлла", - сказал Миндияров.

Он рассказал, что в его обязанности входило писать комментарии под новостями. Он работал в департаменте комментариев. Миндияров сообщил, что он должен был писать то, что было приказано, при этом его личное мнение никто не спрашивал.

"Когда я был там, были санкции (введенныеЕвросоюзом и Соединенными Штатами в ответ на вмешательство России в Украину) и рубль начал падать. Я писал, что все было наоборот: насколько прекрасна наша жизнь, насколько замечательно то, что укреплялся рубль, и подобного рода абсурд. Что эти санкции сделают нас сильнее и т. д. и т. п", - рассказал он.

Рабочая смена на "фабрике" длилась 12 часов и за это время один работник писал 135 комментариев по 200 знаков, а платили им около 40 тысяч рублей. Работали вахтовым методом по 2 дня.

При этом, по его словам, можно было "зарабатывать" в 2 раза больше, работая в департаменте по facebook. Однако сам Миндияров не смог там работать из-за того, что не достаточно хорошо владеет английским языком. Сотрудники этого департамента должны знать язык идеально, чтобы пользователи не заподозрили, что имеют дело с иностранцем.

Как сообщалось, специальный советник ФБР Роберт Мюллер обвинил 13 россиян в вмешательстве в президентские выборы.

В обвинительном заключении Мюллера описывалось, как российские агенты украли номера социального страхования и другую информацию о реальных американцах и использовали их для создания банковских и PayPal-счетов для покупки онлайн-рекламы.

Агенты также вербовали американцев, чтобы они, например, держали в руках плакаты во время митингов, создавая материалы для использования россиянами в качестве контента в соцсетях.

Кроме россиян, США обвиняет три российские организации - "Агентство интернет-исследований" или "фабрику троллей", "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и "Concord Catering". Всех их связывают с Евгением Пригожиным, которого считают приближенным к президенту России Владимиру Путину.

В министерстве иностранных дел России назвали "абсурдом" обвинения 13 россиян во вмешательстве в выборы президента США.

Ранее Facebook сообщал, что около 126 миллионов американцев могли видеть продвигаемый Россией политический контент в соцсети в течение двух лет, и что 16 миллионов, возможно, были подвергнуты российской пропагенде в Instagram.