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Тіллерсон: дипломатія з КНДР продовжиться до першої бомби

Понеділок, 19 лютого 2018, 06:43

Сполучені Штати залишають відкритими канали зв'язку з Північною Кореєю, чекаючи повідомлень про готовність до переговорів.

Про це держсекретар США Рекс Тіллерсон розповів в інтерв'ю CBS News.

"Я маю намір використовувати весь доступний час для дипломатичних зусиль до того, як буде скинута перша бомба. Моя робота полягає в тому, щоб не допустити цієї бомби. І я не знаю, скільки часу на це відпущено", - сказав Тіллерсон, відповідаючи на питання про можливе обмеження часу для дипломатії.

За його словами, тиск на КНДР, в тому числі за допомогою санкцій, продовжиться доти, доки США не отримають повідомлення про готовність до переговорів.

"Ми не використовуємо морквину, щоб переконати їх говорити. Ми використовуємо велику дубину. І це те, що вони повинні зрозуміти. Ця кампанія тисне на Північну Корею, урізає її потоки доходів. Це урізає її військові програми", - сказав Тіллерсон.

Він визнав, що США нервує заява Кім Чен Ина про те, що його ракети можуть досягти американської території.

"Це нас нервує. ​​Але, водночас, це підстьобує нашу рішучість. Такі погрози на адресу американського народу з боку режиму неприпустимі. І президент, як головнокомандувач збройними силами, усвідомлює відповідальність, і вимагає від міністерства оборони, міністра Меттіса, впевненості в тому, що ми готові до всього", - підкреслив Тіллерсон.

Раніше віце-президент США Майкл Пенс заявив, що США готові провести переговори з КНДР.

Як повідомлялося, США готуються оголосити "найжорсткіші та найагресивніші" економічні санкції проти Північної Кореї в найближчі дні.

Як відомо, Рада Безпеки ООН 22 грудня одноголосно прийняла рішення посилити санкції проти Північної Кореї через безперервні ракетні і ядерні випробування в цій країні.

З 1 січня дозволено поставляти в КНДР вже не 2 млн., а лише 500 тисяч барелів палива на рік.

Заборонено ввезення в Північну Корею продовольчої і сільськогосподарської продукції, машин, електричних приладів, землі, каменю і дерева.

Забороняються також поставки Пхеньяну промислового обладнання, транспортних засобів, заліза, сталі та інших металів.

КНДР відкидає нові санкції Радбезу ООН.

"Українська правда" у Threads

Теми: КНДРядерна зброяСШАсанкції
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