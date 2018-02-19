Тіллерсон: дипломатія з КНДР продовжиться до першої бомби
Сполучені Штати залишають відкритими канали зв'язку з Північною Кореєю, чекаючи повідомлень про готовність до переговорів.
Про це держсекретар США Рекс Тіллерсон розповів в інтерв'ю CBS News.
"Я маю намір використовувати весь доступний час для дипломатичних зусиль до того, як буде скинута перша бомба. Моя робота полягає в тому, щоб не допустити цієї бомби. І я не знаю, скільки часу на це відпущено", - сказав Тіллерсон, відповідаючи на питання про можливе обмеження часу для дипломатії.
За його словами, тиск на КНДР, в тому числі за допомогою санкцій, продовжиться доти, доки США не отримають повідомлення про готовність до переговорів.
"Ми не використовуємо морквину, щоб переконати їх говорити. Ми використовуємо велику дубину. І це те, що вони повинні зрозуміти. Ця кампанія тисне на Північну Корею, урізає її потоки доходів. Це урізає її військові програми", - сказав Тіллерсон.
Він визнав, що США нервує заява Кім Чен Ина про те, що його ракети можуть досягти американської території.
"Це нас нервує. Але, водночас, це підстьобує нашу рішучість. Такі погрози на адресу американського народу з боку режиму неприпустимі. І президент, як головнокомандувач збройними силами, усвідомлює відповідальність, і вимагає від міністерства оборони, міністра Меттіса, впевненості в тому, що ми готові до всього", - підкреслив Тіллерсон.
Раніше віце-президент США Майкл Пенс заявив, що США готові провести переговори з КНДР.
Як повідомлялося, США готуються оголосити "найжорсткіші та найагресивніші" економічні санкції проти Північної Кореї в найближчі дні.
Як відомо, Рада Безпеки ООН 22 грудня одноголосно прийняла рішення посилити санкції проти Північної Кореї через безперервні ракетні і ядерні випробування в цій країні.
З 1 січня дозволено поставляти в КНДР вже не 2 млн., а лише 500 тисяч барелів палива на рік.
Заборонено ввезення в Північну Корею продовольчої і сільськогосподарської продукції, машин, електричних приладів, землі, каменю і дерева.
Забороняються також поставки Пхеньяну промислового обладнання, транспортних засобів, заліза, сталі та інших металів.
КНДР відкидає нові санкції Радбезу ООН.