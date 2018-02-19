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Тиллерсон: дипломатия с КНДР продолжится до первой бомбы

Понедельник, 19 февраля 2018, 06:43

Соединенные Штаты оставляют открытыми каналы связи с Северной Кореей, ожидая сообщений о готовности к переговорам. 

Об этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал в интервью CBS News.

"Я намерен использовать все доступное время для дипломатических усилий до того, как будет сброшена первая бомба. Моя работа заключается в том, чтобы не допустить этой бомбы. И я не знаю, сколько времени на это отпущено", - сказал Тиллерсон, отвечая на вопрос о возможном ограничении времени для дипломатии.

По его словам, давление на КНДР, в том числе с помощью санкций, продолжится до тех пор, пока  США не получат сообщения о готовности к переговорам.

"Мы не используем морковку, чтобы убедить их говорить. Мы используем большую дубину. И это то, что они должны понять. Эта кампания оказывает давление на Северную Корею, урезает ее потоки доходов. Это урезает ее военные программы", - сказал Тиллерсон.

Он признал, что США нервирует заявление Ким Чен Ына о том, что его ракеты могут достичь американской территории.

"Это нас нервирует. Но, одновременно, это подстегивает нашу решимость. Такие угрозы в адрес американского народа со стороны режима недопустимы. И президент, как главнокомандующий вооруженными силами, осознает ответственность, и требует от министерства обороны, министра Мэттиса, уверенности в том, что мы готовы ко всему", - подчеркнул Тиллерсон.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что США готовы провести переговоры с КНДР.

Как сообщалось, США готовятся объявить "самые жесткие и агрессивные" экономические санкции против Северной Кореи в ближайшие дни.

Как сообщалось, Совет Безопасности ООН 22 декабря 2017 года единогласно принял решение ужесточить санкции против Северной Кореи из-за непрекращающихся ракетных и ядерных испытаний в этой стране.

С 1 января разрешено поставлять в КНДР уже не 2 млн., а лишь 500 тысяч баррелей топлива в год.

Запрещен ввоз в Северную Корею продовольственной и сельскохозяйственной продукции, машин, электрических приборов, земли, камня и дерева.

Запрещаются также поставки Пхеньяну промышленного оборудования, транспортных средств, железа, стали и других металлов.

КНДР отвергает новые санкции Совбеза ООН.

Темы: КНДРядерное оружиеСШАсанкции
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