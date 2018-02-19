В зоне АТО военнослужащий убил сослуживца

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Понедельник, 19 февраля 2018, 12:14

В одной из воинских частей, личный состав которой выполняет боевые задачи в районе проведения АТО, военнослужащий убил сослуживца.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что по предварительной информации, 18 февраля, в результате неосторожного обращения с оружием, военнослужащий ранил сослуживца.

Сообщается, что раненому на месте оказали неотложную медицинскую помощь и эвакуировали в военное медицинское учреждение, однако медики не смогли его спасти.

В штабе АТО добавляют, что пока представители Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины выясняют причины и подробности ЧП.

По данному факту возбуждено уголовное производство и ведется следствие.

Как известно,  15 февраля пресс-центр штаба АТО сообщил, что "тела морских пехотинцев были обнаружены в доме, в котором они временно проживали". На теле погибших обнаружены огнестрельные пулевые ранения, а в помещении – признаки сокрытия преступления (поджога и закладки взрывчатки).

В тот же день пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что установлена ​​причастность к убийству двух сослуживцев погибших.

"С участием их защитников проведены следственные эксперименты, а также их допросы в ходе которых последние предоставили признательные показания об обстоятельствах данного убийства, совершенного на почве неуставных отношений прохождения военной службы", - писала она.

Также сообщалось, что четырех военнослужащих Вооруженных сил Украины застрелили спящими сослуживцы из-за возможных систематических издевательств.

Однако командование ВМС Украині опровергло эту информацию.

Украинская правда
Темы: АТО Вооруженные силы убийство
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