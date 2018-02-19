У поліції заявили, що за рік на мітингах постраждали 1,5 тисячі поліцейських

За останній рік під час забезпечення безпеки учасників масових заходів в Україні постраждали майже 1,5 тисячі поліцейських.

Про це заявив голова Національної поліції Сергій Князєв, повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що у 2017-2018 роках в Україні відбулося майже 70 тисяч масових заходів, понад 700 з яких – закінчилися сутичками зі співробітниками поліції.

"Лише за минулий рік під час забезпечення безпеки учасників таких масових заходів постраждали майже 1,5 тисячі поліцейських. Зокрема, такі випадки мали місце під час охорони публічного порядку в рамках судових засідань", - сказав Князєв.

Він додав, що зазвичай вони супроводжувалися і закінчувалися травмуванням або пораненням поліцейських.

Князєв також висловив надію, що в найближчий час Державна судова адміністрація створить власну систему охорони судових приміщень.

Як повідомлялося, Шевченківський райсуд Києва відпустив з-під арешту чоловіка, який стріляв у поліцейського під час зіткнень під Солом'янським судом де обирали запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову.

Як відомо, 15 лютого під Солом'янським судом у Києві, де обрали запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову, відбулися сутички і затримання, кульове поранення отримав правоохоронець.

Також повідомлялося, що чоловік, який поранив поліцейського, служив у батальоні "Донбас" та отримав зброю у якості нагороди від МВС. Він був затриманий.

Пізніше нардеп Єгор Соболєв повідомляв, що суддя Вікторія Світлицька відпустила Олександра Федорченка, з позивним "Брест", якого підозрюють у пораненні поліцейського, на поруки Соболєва, Семена Семенченка, Павла Костенка та Володимира Парасюка.

Повідомлялося, що біля суду над Трухановим 15 лютого зібралися близько 20 представників "Національних дружин".

Координатор "Громадського сектору Євромайдану" Олег Слабоспицький заявляв, що в приміщенні суду були присутні "тітушки" у чорному.