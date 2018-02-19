Порошенко поручил Зеркаль судиться с Россией в Гааге

Украина подала меморандум в арбитражном производстве против Российской Федерации по Конвенции ООН по морскому праву.



Он доказывает нарушение прав Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе, сообщает Министерство иностранных дел Украины.



Президент Петр Порошенко назначил заместителя министра иностранных дел Елену Зеркаль представителем Украины в Международном арбитражном суде по этому делу, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы подготовили распоряжение о представительстве Украины при рассмотрении Арбитражным трибуналом Конвенции ООН по морскому праву по абсолютно четкой позиции защиты интересов Украины в связи с нарушением Российской Федерацией суверенных прав Украины в Черном и Азовском морях и Керченском проливе", - сказал Порошенко.

Он отметил, что сейчас "речь не идет о рассмотрении вопроса украинского суверенитета над Крымом".

Президент уточнил: речь идет о том, чтобы защищать экономические интересы Украины и частных инвесторов, чья собственность в Крыму была конфискована.

Фото АП

В МИД объяснили, что Украина просит арбитражный суд прекратить нарушение Россией Конвенции ООН по морскому праву и подтвердить права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе, в том числе и обязать РФ уважать суверенные права Украины в своих водах, остановить кражу украинских ресурсов, а также выплатить компенсацию за причиненный ущерб.

В ведомстве отметили, что начиная с 2014 года РФ незаконно лишила Украину возможности осуществлять свои права морского государства, "для собственных нужд эксплуатирует суверенные ресурсы Украины, узурпировала права Украины регулировать собственные морские территории".

"Дерзко нарушая международное право, Российская Федерация похищает энергетические и рыбные ресурсы, которые принадлежат Украине и ее народу, при этом среди прочего наносит физический вред украинским рыбакам, блокирует заход судов в украинские порты в связи с незаконным строительством Керченского моста", - сообщили в МИД.

Ранее сообщалось, что 19 февраля Украина представит Международному трибуналу ООН меморандум в рамках Конвенции по морскому праву о нарушении Россией прав Украины в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.

В декабре 2017 года Зеркаль сообщала, что Украина подаст меморандум о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву, содержащий аргументы Украины для иска. После этого состоятся слушания арбитража о наличии юрисдикции суда в этом деле, а уже потом – слушание дела по существу.

Арбитраж ООН по морскому праву еще в мае определил график рассмотрения иска Украины против России. Киев должен подать документы в арбитраж до 19 февраля 2018 года.

Украина инициировала арбитражное производство против РФ в сентябре 2016 года "с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму акваториях в Черном море, Азовском море и Керченском проливе".

Министр иностранных дел Павел Климкин отмечал, что в июне будут меморандумы по конвенции о запрете расовой дискриминации и о запрете финансирования терроризма.