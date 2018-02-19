У Порошенка засудили розгром будівлі "Росспівробітництва" в Києві

Заступник голови Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв назвав неприйнятним пошкодження приміщень офісу "Росспівробітництва".

Про це він сказав, коментуючи акцію "Смерть Росії" в центрі Києва, передає "Радіо Свобода".

"Я як дипломат хочу зазначити, що акти вандалізму, які відбувалися на території України, – неприйнятні", – сказав Єлісєєв, зауваживши, що це не додає Україні позитивного іміджу в світі.

"Сподіваюся, що будуть зроблені висновки нашими правоохоронними органами, і ті, хто спровокували або були безпосередніми учасниками, мають понести відповідне покарання", – зазначив заступник голови АП.

Він пояснив, що "Україна позиціонує себе як цивілізована держава, де поважають права людей, а також права людей на мирні акції", але наголосив, що дії активістів не були мирними.

"Ми повинні поводити себе гідно, ми є демократична, цивілізована держава, і не повинні дзеркально робити те, що робить держава-окупант на території України або те, що робить Росія стосовно українців на російські території", – сказав Єлісєєв.

Як відомо, 18 лютого учасники акції "Смерть Росії", яку організовано добровольчим рухом ОУН Миколи Коханівського, прийшли до російського "Сбєрбанку" та будівлі Росспівробітництва на Подолі і потрощили там вікна.

17 лютого активісти націоналістичних організацій увірвалися до будівлі представництва "Росспівробітництва", Російського центру науки і культури в Києві на вулиці Борисоглібській, 2. Там вони розтоптали, а потім спалили російський прапор, а також залишили написи на стінах.