У Порошенко осудили разгром здания "Россотрудничества" в Киеве

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Понедельник, 19 февраля 2018, 17:38

Заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев назвал неприемлемыми погромы офиса "Россотрудничества".

Об этом он сказал, комментируя акцию "Смерть России" в центре Киева, передает "Радио Свобода".

"Я как дипломат хочу отметить, что акты вандализма, которые происходили на территории Украины, – неприемлемы", – сказал Елисеев, отметив, что это не добавляет Украине положительного имиджа в мире.

"Надеюсь, что будут сделаны выводы нашими правоохранительными органами, и те, кто спровоцировали или были непосредственными участниками, должны понести соответствующее наказание", – отметил заместитель главы АП.

Он объяснил, что "Украина позиционирует себя как цивилизованное государство, где уважают права людей, а также права людей на мирные акции", но подчеркнул, что действия активистов не являлись мирными.

"Мы должны вести себя достойно, мы демократическое, цивилизованное государство, и не должны зеркально делать то, что делает государство-оккупант на территории Украины или то, что делает Россия в отношении украинского на российские территории", – сказал Елисеев.

Как известно, 18 февраля участники акции "Смерть России", организованной добровольческим движением ОУН Николая Коханивского, пришли к российскому "Сбербанку" и зданию Россотрудничества на Подоле и разбили там окна.

17 февраля активисты националистических организаций в субботу ворвались в здание представительства "Россотрудничества", Российского центра науки и культуры в Киеве на улице Борисоглебской, 2. Там они растоптали, а затем сожгли российский флаг, а также оставили надписи на стенах.  

Темы: акции Киев Администрация президента
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