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"Динамо" проиграло в Лозанне "мариупольское дело"

Понедельник, 19 февраля 2018, 18:10

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил иск киевского "Динамо" к Федерации футбола Украины относительно засчитанного столичному клубу технического поражения за неприезд на матч 7 тура Премьер-лиги.

Соответствующее решение было доведено сторонам процесса 19 февраля.

В постановлении Спортивного арбитражного суда в Лозанне отмечается: "отклонить иск "Динамо" к ФФУ и оставить в силе решение Апелляционного комитета ФФУ от 14 ноября 2017 года".

 

Напомним, киевское "Динамо" в конце декабря 2017 подало жалобу в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Столичный клуб ссылался на опасности выезда команды в Мариуполь. Заседание по этому делу прошло 12 февраля в Лозанне.

Украинская правда
Темы: футбол
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