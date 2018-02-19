"Динамо" проиграло в Лозанне "мариупольское дело"
Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил иск киевского "Динамо" к Федерации футбола Украины относительно засчитанного столичному клубу технического поражения за неприезд на матч 7 тура Премьер-лиги.
Соответствующее решение было доведено сторонам процесса 19 февраля.
В постановлении Спортивного арбитражного суда в Лозанне отмечается: "отклонить иск "Динамо" к ФФУ и оставить в силе решение Апелляционного комитета ФФУ от 14 ноября 2017 года".
Напомним, киевское "Динамо" в конце декабря 2017 подало жалобу в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
Столичный клуб ссылался на опасности выезда команды в Мариуполь. Заседание по этому делу прошло 12 февраля в Лозанне.