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Перевірка зв’язків Тимошенко й Каддафі триває

Вівторок, 17 квітня 2018, 15:53

Національне антикорупційне бюро ще перевіряє інформацію про фінансування виборчої кампанії Юлії Тимошенко 2010 року лівійським лідером Муаммаром Каддафі.

Про це директор НАБУ Артем Ситник сказав в інтерв’ю "Укрінформу".  

"НАБУ розпочало аналітичну перевірку можливого отримання у 2010 році тодішнім прем'єром 4 мільйонів євро від колишнього лівійського диктатора, а також подальшого використання цих коштів для фінансування президентської виборчої кампанії", – зазначив він.

"Зараз іще рано про щось говорити. Перевірка триває", – заявив Ситник.

При цьому запитання, чи спрямували до правоохоронних органів Лівії запити щодо отримання інформації від членів родини Каддафі стосовно можливого фінансування ним Тимошенко директор НАБУ залишив без відповіді.

У лютому видання Asharq Al Awsat, штаб-квартира якого розташована в Лондоні, писало, що режим колишнього лівійського диктатора Муаммара Каддафі нібито фінансував президентські кампанії в Україні, Франції та США. Зокрема, він нібито виділив 4 млн євро на президентську кампанію Юлії Тимошенко 2010 року.

Нібито помічник із оточення сина Каддафі розповів на умовах анонімності, що особисто передав кошти Тимошенко, яка тоді була прем’єр-міністром, для чого прилетів до Києва приватним літаком.

У прес-службі партії "Батьківщина" цю інформацію спростували.

Втім, НАБУ почало перевірку повідомлень про фінансування виборчої кампанії Юлії Тимошенко Муаммаром Каддафі.

Перший тур президентських виборів 2010 року відбувся 17 січня, другий – 7 лютого, і Юлія Тимошенко тоді програла Віктору Януковичу.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ТимошенковибориКаддафіСитникНАБУ
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