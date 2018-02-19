Хуг: На Донбасі військові і бойовики наближаються один до одного

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Понеділок, 19 лютого 2018, 21:34

Перший заступник глави Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг заявив, що на Донбасі українські військові та бойовики наближаються один до одного.

Про це він заявив на прес-брифінгу в Донецьку 19 лютого.

"Сторони продовжують рити траншеї. Сторони продовжують наближатися одна до одної все ближче і ближче. Факт залишається фактом, що сторони вже давно утримують озброєння в тих місцях, де воно не повинно знаходитися. І факт у тому, що обидві сторони продовжують закладати міни, незважаючи на їхні обіцянки, які вони дали ще у вересні 2014 року. Також сторони продовжують втручатися у нашу роботу", - розповів Хуг.

Як відомо, Від початку доби, 19 лютого бойовики 9 разів обстріляли позиції українських військових у зоні АТО, один захисник загинув, ще 4 бійця поранені.

Українська правда
Теми: Донбас ОРДЛО авто війна ОБСЄ
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