Хуг: На Донбасі військові і бойовики наближаються один до одного
Перший заступник глави Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг заявив, що на Донбасі українські військові та бойовики наближаються один до одного.
Про це він заявив на прес-брифінгу в Донецьку 19 лютого.
"Сторони продовжують рити траншеї. Сторони продовжують наближатися одна до одної все ближче і ближче. Факт залишається фактом, що сторони вже давно утримують озброєння в тих місцях, де воно не повинно знаходитися. І факт у тому, що обидві сторони продовжують закладати міни, незважаючи на їхні обіцянки, які вони дали ще у вересні 2014 року. Також сторони продовжують втручатися у нашу роботу", - розповів Хуг.
Як відомо, Від початку доби, 19 лютого бойовики 9 разів обстріляли позиції українських військових у зоні АТО, один захисник загинув, ще 4 бійця поранені.