Хуг: На Донбассе военные и боевики приближаются друг к другу

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Понедельник, 19 февраля 2018, 21:34

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что на Донбассе украинские военные и боевики приближаются друг к другу.

Об этом он заявил на пресс-брифинге в Донецке 19 февраля.

"Стороны продолжают рыть траншеи. Стороны продолжают приближаться друг к другу все ближе и ближе. Факт остается фактом, что стороны уже давно удерживают вооружение в тех местах, где оно не должно находиться. И факт в том, что обе стороны продолжают закладывать мины, несмотря на их обещания, которые они дали еще в сентябре 2014 года. Также стороны продолжают вмешиваться в нашу работу", - рассказал Хуг.

Как известно, с начала суток, 19 февраля боевики 9 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне АТО, один защитник погиб, еще 4 бойца ранены.

Украинская правда
Темы: Донбасс ОРДЛО авто война ОБСЕ
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