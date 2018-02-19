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Платники аліментів повинні подавати щоквартальні звіти - Мін'юст

Понеділок, 19 лютого 2018, 21:31

Платники аліментів повинні подавати щоквартальні звіти про здійснення оплати.

Про це повідомив директор департаменту виконавчої служби Міністерства юстиції Олексій Воробйов в ефірі "Громадського".

"Нам не важливо, яким чином він буде платити (платник аліментів – ред.): готівкою чи банківським переказом. Він має надати звіт про те, що він не має заборгованості", - пояснив він.

Воробйов зазначив, що відомство раз на три місяці перевірятиме заборгованість за сплатою аліментів. І якщо після трьох місяців у платника аліментів є заборгованість, його вносять до державного реєстру боржників.

Він додав, що у випадку розрахунку готівкою, зі стягувачів краще брати розписки, щоб не виникало питань під час звітності.

Якщо платник аліментів хоче поїхати за кордон, але має заборгованість, йому необхідно подати звіт про сплату. Тоді його випустять за межі України.

Як відомо, у Київській та Запорізькій областях почали діяти перші мобільні групи з ліквідації заборгованості по оплаті аліментів.

Міністерство юстиції відкрило онлайн-реєстр осіб, які вперто не сплачують аліменти.

7 грудня 2017 року Верховна Рада ухвалила законопроект №7277, який передбачає посилення відповідальності за несплату аліментів.

Теми: Мін'юст
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