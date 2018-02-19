Плательщики алиментов должны подавать ежеквартальные отчеты - Минюст

Плательщики алиментов должны подавать ежеквартальные отчеты об осуществлении оплаты.

Об этом сообщил директор департамента исполнительной службы Министерства юстиции Алексей Воробьев в эфире "Громадського".

"Нам не важно, каким образом он будет платить (плательщик алиментов - ред.): наличными или банковским переводом. Он должен предоставить отчет о том, что он не имеет задолженности", - пояснил он.

Воробьев отметил, что ведомство раз в три месяца будет проверять задолженность по уплате алиментов. И если после трех месяцев у плательщика алиментов окажется задолженность, его вносят в государственный реестр должников.

Он добавил, что в случае наличного расчета, со взыскателей лучше брать расписки, чтобы не возникало вопросов при отчетности.

Если плательщик алиментов хочет поехать за границу, но имеет задолженность, ему необходимо подать отчет об уплате. Тогда его выпустят за пределы Украины.

Как известно, в Киевской и Запорожской областях начали действовать первые мобильные группы по ликвидации задолженности по оплате алиментов.

Министерство юстиции открыло онлайн-реестр лиц, которые упорно не платят алименты.

7 декабря 2017 года Верховная Рада приняла законопроект №7277, который предусматривает усиление ответственности за неуплату алиментов.