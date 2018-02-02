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Луценко пропонує змінити закон щодо "народних дружин"

П'ятниця, 2 лютого 2018, 13:05

Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що "народні дружини" можуть охороняти правопорядок лише разом із правоохоронцями.  

Про це він заявив, відповідаючи на запитання на прес-конференції 2 лютого.

За словами генпрокурора, будь-які воєнізовані чи парамілітарні формування незаконні, якщо вони не є громадськими формуваннями охорони правопорядку.

Він вважає, що потрібно скоригувати закон і "внести позицію про те, що будь-які громадські формування можуть залучатися до патрулювання вулиць або інших охоронних заходів виключно в нарядах з патрульною поліцію".

"Так було завжди. Це було самозрозумілим. Зараз не всі це розуміють. Думаю, було б правильно це виправити і запрошувати тих, хто відслужив в армії, певний час відпрацював у правоохоронних органах, до народних дружин", – сказав Луценко.

"Всі решта, хто хоче застосувати силу на користь українській державі, мають знати, що в нас все ще є вакансії у Збройних силах України, Національній гвардії та інших формуваннях, які героїчно захищають Україну", – додав він.

Як відомо, 28 січня у Києві партія "Національний корпус" влаштувала присягу представників "Національних дружин".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що такі дружини можуть існувати як громадські організації, але не мають права переступати рамки закону.

А голова Нацполіції Сергій Князєв сказав, що громадські організації не мають права на патрулювання вулиць і за порушення закону будуть притягнуті до відповідальності.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Луценкозаконодавство
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