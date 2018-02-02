Луценко пропонує змінити закон щодо "народних дружин"

Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що "народні дружини" можуть охороняти правопорядок лише разом із правоохоронцями.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання на прес-конференції 2 лютого.

За словами генпрокурора, будь-які воєнізовані чи парамілітарні формування незаконні, якщо вони не є громадськими формуваннями охорони правопорядку.

Він вважає, що потрібно скорегувати закон і "внести позицію про те, що будь-які громадські формування можуть залучатися до патрулювання вулиць або інших охоронних заходів виключно в нарядах за патрульною поліцію".

"Так було завжди. Це було самозрозумілим. Зараз не всі це розуміють. Думаю, було б правильно це виправити і запрошувати тих, хто відслужив в армії, певний час відпрацював у правоохоронних органах, до народних дружин", – сказав Луценко.

"Всі решта, хто хоче застосувати силу на користь українській державі, мають знати, що в нас все ще є вакансії у Збройних силах України, Національній гвардії та інших формуваннях, які героїчно захищають Україну", – додав він.