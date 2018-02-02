Луценко пропонує змінити закон щодо "народних дружин"

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П'ятниця, 2 лютого 2018, 14:05

Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що "народні дружини" можуть охороняти правопорядок лише разом із правоохоронцями.  

Про це він заявив, відповідаючи на запитання на прес-конференції 2 лютого.

За словами генпрокурора, будь-які воєнізовані чи парамілітарні формування незаконні, якщо вони не є громадськими формуваннями охорони правопорядку.

Він вважає, що потрібно скорегувати закон і "внести позицію про те, що будь-які громадські формування можуть залучатися до патрулювання вулиць або інших охоронних заходів виключно в нарядах за патрульною поліцію".

"Так було завжди. Це було самозрозумілим. Зараз не всі це розуміють. Думаю, було б правильно це виправити і запрошувати тих, хто відслужив в армії, певний час відпрацював у правоохоронних органах, до народних дружин", – сказав Луценко.

"Всі решта, хто хоче застосувати силу на користь українській державі, мають знати, що в нас все ще є вакансії у Збройних силах України, Національній гвардії та інших формуваннях, які героїчно захищають Україну", – додав він.   

Олена Рощенко, УП
Теми: Луценко законодавство
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