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Колишній оператор-навідник "ДНР" здався правоохоронцям у Волновасі

Вівторок, 20 лютого 2018, 00:36

У Волновасі Донецької області мешканець Маріуполя, який був оператором-навідником розвідувальної роти "ДНР", здався правоохоронцям.

Про це повідомили у поліції Донецької області.

"У Волновасі колишній оператор-навідник розвідувальної роти "ДНР" здався правоохоронцям. У відношенні учасника НВФ відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності)", - йдеться у заяві.

Зазначається, що до правоохоронців звернувся маріуполець, який з вересня 2016 по березень 2017 року перебував у складі НЗФ. Чоловік поїхав на окуповану територію до знайомого, там йому запропонували заробити гроші.

Новобранця відразу екіпірували та відправили на передову. Він був призначений на посаду оператора-навідника протитанкової керованої ракети. В обов’язки бойовика входили збір даних та розвідувальна функція безпосередньо на лінії розмежування, поблизу Гранітного та Чермалика.

"Згодом найманець покинув лави терористів, через те, що йому набридло жити в поганих умовах. Чоловік змінив декілька місць роботи на окупованій території, але потім вирішив повернутися додому та здатися правоохоронцям", - повідомили у поліції.

"На даний момент він надає свідчення і співпрацює зі слідством. Тільки після того, як пройде перевірка і буде встановлено, що на час перебування у лавах "ДНР" підозрюваний не вчиняв тяжких злочинів проти мирного населення, провадження може бути перекваліфіковано на ч. 6 ст. 260 КК України", - підкреслили правоохоронці.

Згідно з ч. 6 ст. 260 Кримінального кодексу України, особа, яка перебувала у складі збройних формувань, добровільно вийшла з них та повідомила про це органам державної влади, звільняється від кримінальної відповідальності.

Як повідомлялось, прикордонники затримали бойовика, який протягом 2017 року входив до складу відомого бандугрупування "Оплот".

Теми: ОРДЛОАТОполіція
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