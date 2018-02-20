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Бывший оператор-наводчик "ДНР" сдался правоохранителям в Волновахе

Вторник, 20 февраля 2018, 00:36

В Волновахе Донецкой области житель Мариуполя, который был оператором-наводчиком разведывательной роты "ДНР", сдался правоохранителям.

Об этом сообщили в полиции Донецкой области.

"В Волновахе бывший оператор-наводчик разведывательной роты "ДНР" сдался правоохранителям. В отношении участника НВФ открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности)", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в полицию обратился мариуполец, который с сентября 2016 по март 2017 года находился в составе НВФ. Мужчина поехал на оккупированную территорию к знакомому, там ему предложили заработать деньги.

Новобранца сразу экипировали и отправили на передовую. Он был назначен на должность оператора-наводчика противотанковой управляемой ракеты. В обязанности боевика входили сбор данных и разведывательная функция непосредственно на линии разграничения, возле Гранитного и Чермалыка.

"Впоследствии наемник покинул ряды террористов, потому что ему надоело жить в плохих условиях. Мужчина сменил несколько мест работы на оккупированной территории, но потом решил вернуться домой и сдаться правоохранителям", - сообщили в полиции.

"На данный момент он дает показания и сотрудничает со следствием. Только после того, как пройдет проверка и будет установлено, что на время пребывания в рядах "ДНР" подозреваемый не совершал тяжких преступлений против мирного населения, производство может быть переквалифицировано на ч. 6 ст. 260 УК Украины", - подчеркнули правоохранители.

Согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, лицо, которое находилось в составе вооруженных формирований, добровольно вышло из них и сообщило об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности.

Как сообщалось, пограничники задержали боевика, который в течение 2017 года входил в состав известной бандгруппировки "Оплот".

Темы: ОРДЛОАТОполиция
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