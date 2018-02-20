"Нормандська" зустріч пройде найближчим часом – Клімкін

Зустріч у "нормандському" форматі на рівні міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, України і Росії відбудеться найближчим часом.

Про це в ефірі "Свободи слова" заявив голова МЗС України, передає "Укрінформ".

"На шосту годину у п’ятницю (16 лютого – ред.) планувалася нормандська зустріч, потім ми її переносили декілька разів. І в результаті, шляхом дзвінків один з одним, домовилися, що вона відбудеться найближчим часом", – підкреслив міністр.

"Зустріч у нормандському форматі на полях Мюнхенської безпекової конференції не відбулася в силу різних причин. Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель поїхав до Берліна, аби зустріти звільненого турецького журналіста, і таким чином не встиг повернутися. Щодо французького міністра, то він не зміг взяти участь у зустрічі із самого початку", – додав Клімкін.

Як відомо, зустріч "нормандської четвірки" на рівні глав МЗС планувалася 16 лютого. Через те, що глава МЗС ФРН був вимушений терміново відбути в Берлін, її було перенесено на 17 лютого. Однак і в суботу зустріч не відбулася.