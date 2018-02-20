"Нормандская" встреча пройдет в ближайшее время – Климкин

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Вторник, 20 февраля 2018, 03:35

Встреча в "нормандском" формате на уровне министров иностранных дел Германии, Франции, Украины и России состоится в ближайшее время.

Об этом в эфире "Свободы слова" заявил глава МИД Украины, передает "Укринформ".

"На шесть часов в пятницу (16 февраля  ред.) Планировалась нормандская встреча, потом мы ее переносили несколько раз. И в результате, путем звонков друг с другом, договорились, что она состоится в ближайшее время",  подчеркнул министр.

"Встреча в нормандском формате на полях Мюнхенской конференции по безопасности не состоялась в силу разных причин. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль поехал в Берлин, чтобы встретить освобожденного турецкого журналиста, и таким образом не успел вернуться. Относительно французского министра, он не смог принять участие во встрече с самого начала",  добавил Климкин.

Как известно, встреча "нормандской четверки" на уровне глав МИД планировалась 16 февраля. Из-за того, что глава МИД ФРГ был вынужден срочно отбыть в Берлин, она была перенесена на 17 февраля. Однако и в субботу встреча не состоялась.

Темы: МИД Климкин
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