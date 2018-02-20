Белый дом поддерживает ужесточение контроля за продажей оружия

466 просмотров
Вторник, 20 февраля 2018, 06:13

В Белому доме заявили о поддержке президентом Дональдом Трампом усилий по ужесточению федеральных контрольных проверок перед покупкой оружия.

Об этом сообщила пресс-секретарь Администрации Сара Сандерс, передает Reuters.

"Глава Белого дома в пятницу обсудил с сенатором-республиканцем Джоном Корнином совместный с демократом Крисом Мерфи законопроект", - заявила Сандерс.

"Хотя обсуждение продолжается и изменения рассматриваются, президент поддерживает усилия по улучшению федеральных проверок тех, кто покупает оружие", - подчеркнула она.

Отмечается, что решение было принято после массового расстрела учеников средней школы в штате Флорида.

В результате стрельбы погибли по меньшей мере 17 человек, более 20 ранены.

Как сообщалось, после стрельбы во Флориде в американском сегменте Twitter активизировались подконтрольные Кремлю боты, которые начали разжигать тему свободного оборота оружия.

Темы: США оружие
powered by lun.ua
По теме
Байден не прочь стать президентом США в 2020 году - СМИ 20 февраля 2018, 02:05
Поставка антрацита из США усилила связи Украины с Трампом – Reuters 19 февраля 2018, 23:12
Тиллерсон: дипломатия с КНДР продолжится до первой бомбы 19 февраля 2018, 07:43
Все новости
Главные новости
Хроника 20 февраля. Расстрел Небесной Сотни
Госдеп США почтил память Небесной Сотни и призвал Киев выполнить реформы
Сутки в АТО: 12 обстрелов, 1 погибший
Меморандум против РФ в арбитраж ООН: Зеркаль назвала варианты развития событий
Все новости
исследование

8-часовой день - неэффективно. Простые советы для идеального рабочего ритма

здоровье

5 причин, почему вы выпускаете много газов