Белый дом поддерживает ужесточение контроля за продажей оружия

В Белому доме заявили о поддержке президентом Дональдом Трампом усилий по ужесточению федеральных контрольных проверок перед покупкой оружия.

Об этом сообщила пресс-секретарь Администрации Сара Сандерс, передает Reuters.

"Глава Белого дома в пятницу обсудил с сенатором-республиканцем Джоном Корнином совместный с демократом Крисом Мерфи законопроект", - заявила Сандерс.

"Хотя обсуждение продолжается и изменения рассматриваются, президент поддерживает усилия по улучшению федеральных проверок тех, кто покупает оружие", - подчеркнула она.

Отмечается, что решение было принято после массового расстрела учеников средней школы в штате Флорида.

В результате стрельбы погибли по меньшей мере 17 человек, более 20 ранены.

Как сообщалось, после стрельбы во Флориде в американском сегменте Twitter активизировались подконтрольные Кремлю боты, которые начали разжигать тему свободного оборота оружия.