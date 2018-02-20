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Кому - війна, а кому - мати рідна: NYT написала про корупцію навколо АТО

Вівторок, 20 лютого 2018, 11:15
Кому - війна, а кому - мати рідна: NYT написала про корупцію навколо АТО
mil.gov.ua

За 4 роки війни на Донбасі корупційний акцент в Україні змістився з газової до військової сфери.

Про йдеться в статті на сайті американської газети The New York Times.

Автор матеріалу зазначає, що з 2014 року Україна досягла значного прогресу у здоланні корупції в газовому бізнесі, який був головним джерелом доходів олігархів часів президентства Віктора Януковича. Нова влада реорганізувала державну енергетичну компанію "Нафтогаз України" та скоротила залежність країни від постачань російського монополіста компанії "Газпром", що зменшило кількість корупційних газових угод.

"Однак військові витрати відкрили нові перспективи для незаконних контрактів, захищених від перевірки грифом "Таємно", - йдеться у статті.

За словами автора, з початку конфлікту на Донбасі у 2014 році витрати на оборону та безпеку в Україні зросли з 2,5% валового внутрішнього продукту до більш ніж 5% або 6 мільярдів доларів.

"Пропускаючи таку кількість грошей через руки українських чиновників та бізнесменів, що часто одне і те саме, влада стримує боротьбу з корупцією та зловживаннями службовим становищем, які вважаються найнебезпечнішим ворогом України", - йдеться в матеріалі.

На думку автора, символом корупції в Україні є три вілли на південному узбережжі Іспанії, що належать президенту Петру Порошенку, заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському та першому заступнику парламентської фракції БПП Ігорю Кононенку.

"Всі троє були багатими бізнесменами, перш ніж отримати офіційні посади, і викликають підозру, оскільки приховують інформацію про свої володіння. Жоден з них не вказав іспанську нерухомість в обов'язкових деклараціях про активи", - пише журналіст NYT.

Як відомо, з 50 доставлених на фронт автомобілів "Богдан-2251" 25 довелося ремонтувати або повертати на завод. За держзамовленням, Міноборони було передано 100 автомобілів, наразі ЗСУ прийняли половину.

У Міноборони заявили, що подальше виробництво санітарних автомобілів "Богдан 2251" буде можливим лише після усунення виявлених недоліків технічної та медичної частин. Відповідне рішення ухвалили за результатами засідання круглого столу під головуванням заступника глави МОУ. 

Санітарний автомобіль "Богдан 2251" виробляється корпорацією "Богдан Моторс". Розробка авто, як заявлялося, велася разом зі спеціалістами Міноборони з урахуванням потреб військових лікарів. Вартість автомобіля становила $32 тис. за одиницю. 

Бенефіціаром корпорації "Богдан Моторс" є перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, який відповідає за оборонно-промисловий комплекс. Раніше його бізнес-партнером в корпорації був президент Петро Порошенко. Нинішній гендиректор "Укроборонпрому" Роман Романов раніше був дилером корпорації.

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Переклав Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОДонбаскорупціяСШАПорошенко
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