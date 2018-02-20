Кому - война, а кому - мать родная: NYT написала о коррупции вокруг АТО

За 4 года войны на Донбассе коррупционный акцент в Украине сместился с газовой в военную сферу.

Об этом говорится в статье на сайте американской газеты The New York Times.

Автор материала отмечает, что с 2014 года Украина достигла значительного прогресса в преодолении коррупции в газовом бизнесе, который был главным источником доходов олигархов времен президентства Виктора Януковича. Новая власть реорганизовала государственную энергетическую компанию "Нафтогаз Украины" и сократила зависимость страны от поставок российского монополиста компании "Газпром", уменьшив количество коррупционных газовых соглашений.

"Однако военные расходы открыли новые перспективы для незаконных контрактов, защищенных от проверки грифом "Секретно", - говорится в статье.

По словам автора, с начала конфликта на Донбассе в 2014 году расходы на оборону и безопасность в Украине выросли с 2,5% валового внутреннего продукта до более чем 5% или 6 миллиардов долларов.

"Пропуская такое количество денег через руки украинских чиновников и бизнесменов, что часто одно и то же, власть сдерживает борьбу с коррупцией и злоупотреблениями служебным положением, а они считаются самым опасным врагом Украины", - говорится в материале.

По мнению автора, символом коррупции в Украине являются три виллы на южном побережье Испании, которые принадлежат президенту Петру Порошенко, заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому и первому заместителю парламентской фракции БПП Игорю Кононенко.

"Все трое были богатыми бизнесменами, прежде чем получить официальные должности, и вызывают подозрение, поскольку скрывают информацию о своих владениях. Ни один из них не указал испанскую недвижимость в обязательных декларациях об активах", - пишет журналист NYT.

Как известно, из 50 доставленных на фронт автомобилей "Богдан-2251" 25 пришлось ремонтировать или возвращать на завод. Согласно госзаказу, МОУ было передано 100 автомобилей, в настоящее время ВСУ приняли только половину.

В Минобороны заявили, что дальнейшее производство санитарных автомобилей "Богдан 2251" будет возможным только после устранения выявленных недостатков технической и медицинской частей. Решение было принято по результатам заседания круглого стола под председательством замглавы Минобороны.

Санитарный автомобиль "Богдан 2251" производится корпорацией "Богдан Моторс". Разработка авто, как заявлялось, велась совместно со специалистами Минобороны с учетом потребностей военных врачей. Стоимость автомобиля составляла $32 тыс. за единицу.

Бенефициаром корпорации "Богдан Моторс" является первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который отвечает за оборонно-промышленный комплекс. Ранее его бизнес-партнером в корпорации был президент Петр Порошенко. Нынешний гендиректор "Укроборонпрома" Роман Романов ранее был дилером корпорации.

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Перевел Евгений Кизилов, УП