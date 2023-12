ЕС может снять санкции с Клюева и Лукаш – журналист

Европейский союз может исключить из санкционного списка экс-министра юстиции Украины Елену Лукаш и бизнесмена Сергея Клюева.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш и бизнесмен Сергей Клюев могут быть исключены из списка санкций ЕС за незаконное присвоение украинских государственных средств", - написал он.

Вместе с тем беглый президент Виктор Янукович и еще 12 человек могут остаться в списке еще на один год.

