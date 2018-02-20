Сущенко вже ознайомився з матеріалами справи ФСБ

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Вівторок, 20 лютого 2018, 14:04

Журналіст Роман Сущенко і його захист завершили ознайомлення з матеріалами справи про шпигунство, порушеної роти українця в Росії.

"Я та Роман Сущенко закінчили ознайомлення з 12 томами справи", – написав адвокат Марк Фейгін у Twitter.

"Залишились речові докази. До кінця тижня закінчимо", – додав він.

Як відомо, 24 січня Московський міський суд у столиці Росії продовжив арешт Сущенку до 30 березня.

Федеральна служба безпеки РФ 30 вересня 2016 року затримала в Москві французького кореспондента "Укрінформу" Сущенка, звинувативши його у шпигунстві на українську розвідку.

Сущенко, який прибув у Росію до родичів, звинувачення ФСБ відкидає.

Україна вважає його політичним в’язнем і вимагає від Кремля звільнити журналіста.

Речник українського омбудсмена Михайло Чаплига припускав, що українців Романа Сущенка й Олега Сенцова можуть обміняти на кримських дезертирів Олександра Баранова та Максима Одинцова, засуджених в Україні до 13 і 14 років в'язниці.

Теми: Сущенко Росія політв'язні
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