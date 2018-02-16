Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сущенка та Сенцова можуть обміняти на кримських дезертирів – офіс омбудсмена

П'ятниця, 16 лютого 2018, 11:52
Олег Сенцов
tass.ru

Українців Романа Сущенко та Олега Сенцова планують обміняти на кримських дезертирів Олександра Баранова та Максима Одинцова, засуджених в Україні до 13 і 14 років в'язниці.

Про це повідомив представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини Михайло Чаплига в ефірі телеканалу NewsОne.

За його словами, зараз йде підготовка до такого обміну.

"Є такі громадяни Одинцов і Баранов, які вже отримали вироки. Тут питання: чи будуть вони їх оскаржувати. Інша інформація про те, що справу Сущенка вже передали до суду. Фактично я в цьому бачу досить активну підготовку до обміну Баранова й Одинцова на Сущенка та Сенцова", - пояснив Чаплига.

Він зазначив, що для того, аби такий обмін відбувся, засуджені з обох сторін повинні отримати вироки відповідно в Росії і в Україні, а потім бути помилувані.

Як відомо, колишній військовий ЗСУ Максим Одинцов, який служив у Криму на момент його окупації Росією, 6 лютого 2018 року був засуджений до 14 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у державній зраді і дезертирстві, а саме за перехід на службу до армії РФ після анексії півострова.

Двома днями пізніше, 8 лютого, засудили до 13 років в'язниці за аналогічним звинуваченням ще одного екс-бійця ЗСУ з Криму - Олександра Баранова. Його і Одинцова співробітники СБУ затримали в листопаді 2016 року на адмінкордоні з півостровом.

Ще в 2016 році стало відомо, що Росія і Україна ведуть спільну роботу з обміну різних кандидатур, в тому числі режисера Олега Сенцова.

Того ж року адвокат затриманого у Москві журналіста "Укрінформу" Романа Сущенка Марк Фейгін заявляв, що докладає зусиль до організації обміну підзахисного на когось із затриманих в Україні росіян.

У лютому 2017 року учасник переговорів в Мінську, кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук сказав, що представники України і Росії ведуть переговори про обмін та повернення на батьківщину багатьох заарештованих і ув'язнених в РФ українців.

Liga.net

"Українська правда" у Threads

Теми: СущенкоСенцовКримРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

Усі новини...
Сущенко
Експолітв’язень Кремля Сущенко балотуватиметься до Ради від "ЄС"
Колишній політв'язень Кремля став заступником голови Черкаської облради
Сущенко: В’язні в російській колонії все розуміють, віталися "добрий ранок"
Останні новини
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:30
На MonoBank здійснюють масовану DDoS-атаку: запевняють, що все під контролем
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
13:14
Збій "Київстар" може вплинути на банківську систему: Приватбанк роз'яснив, що робити
13:13
фотоНе давали їсти й пити, били струмом по статевих органах: росіянин і колаборант катували херсонців
12:57
Росіяни поцілили у бліндаж гранатою: історія військового, який втратив руку на фронті
12:49
У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці
12:48
Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні
12:40
Розвідка Британії: Росіяни воюють вночі, але їм бракує обладнання і підготовки
Усі новини...
Реклама: