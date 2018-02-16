Сущенка та Сенцова можуть обміняти на кримських дезертирів – офіс омбудсмена

Українців Романа Сущенко та Олега Сенцова планують обміняти на кримських дезертирів Олександра Баранова та Максима Одинцова, засуджених в Україні до 13 і 14 років в'язниці.

Про це повідомив представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини Михайло Чаплига в ефірі телеканалу NewsОne.

За його словами, зараз йде підготовка до такого обміну.

"Є такі громадяни Одинцов і Баранов, які вже отримали вироки. Тут питання: чи будуть вони їх оскаржувати. Інша інформація про те, що справу Сущенка вже передали до суду. Фактично я в цьому бачу досить активну підготовку до обміну Баранова й Одинцова на Сущенка та Сенцова", - пояснив Чаплига.

Він зазначив, що для того, аби такий обмін відбувся, засуджені з обох сторін повинні отримати вироки відповідно в Росії і в Україні, а потім бути помилувані.

Як відомо, колишній військовий ЗСУ Максим Одинцов, який служив у Криму на момент його окупації Росією, 6 лютого 2018 року був засуджений до 14 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у державній зраді і дезертирстві, а саме за перехід на службу до армії РФ після анексії півострова.

Двома днями пізніше, 8 лютого, засудили до 13 років в'язниці за аналогічним звинуваченням ще одного екс-бійця ЗСУ з Криму - Олександра Баранова. Його і Одинцова співробітники СБУ затримали в листопаді 2016 року на адмінкордоні з півостровом.

Ще в 2016 році стало відомо, що Росія і Україна ведуть спільну роботу з обміну різних кандидатур, в тому числі режисера Олега Сенцова.

Того ж року адвокат затриманого у Москві журналіста "Укрінформу" Романа Сущенка Марк Фейгін заявляв, що докладає зусиль до організації обміну підзахисного на когось із затриманих в Україні росіян.

У лютому 2017 року учасник переговорів в Мінську, кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук сказав, що представники України і Росії ведуть переговори про обмін та повернення на батьківщину багатьох заарештованих і ув'язнених в РФ українців.

Liga.net