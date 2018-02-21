Білий дім: Трамп визнає, що Росія втручалася у вибори в США

Президент США Дональд Трамп визнає, що Росія не тільки намагалася, але і фактично втрутилася і впливала на американські вибори в 2016 році.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

"Абсолютно. І президент визнавав це кілька разів раніше", - заявила вона, відповідаючи на питання журналіста у зв'язку з результатами розслідування спеціального радника ФБР Роберта Мюллера.

"Він неодноразово висловлювався - я думаю, що одне з місць, де ви, хлопці, схоже, дуже заплуталися, і, схоже, це відбувається регулярно - президент не сказав, що Росія не втручалася. Те, що він говорить, це те, що це не вплинуло, і це, звичайно ж, не було на допомогу кампанії Трампа", - додала вона.

"Цілком ясно, що Росія втручалася у вибори. Гранично ясно і те, що це не вплинуло на вибори. Зрозуміло й те, що передвиборний штаб Трампа ніяк не вступав у змову з росіянами заради цього", - заявила Сандерс.

Як повідомлялось, спеціальний радник ФБР Роберт Мюллер звинуватив 13 росіян у втручанні в президентські вибори.

В обвинувальному висновку Мюллера описувалося, як російські агенти вкрали номери соціального страхування та іншу інформацію про реальних американців і використовували їх для створення банківських і PayPal-рахунків для покупки онлайн-реклами.

Агенти також вербували американців, щоб вони, наприклад, тримали в руках плакати під час мітингів, створюючи матеріали для використання росіянами в якості контенту в соцмережах.

Після цього Трамп заявив, що звинувачення проти росіян не доводять змови його кампанії з Кремлем.

Як повідомлялося, у листопаді минулого року під час саміту у В'єтнамі Трамп заявив, що Путін переконував його у невтручанні РФ у американські вибори, і цьому можна вірити.