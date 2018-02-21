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Белый дом: Трамп признает, что Россия вмешивалась в выборы в США

Среда, 21 февраля 2018, 07:12

Президент США Дональд Трамп признает, что Россия не только пыталась, но и фактически вмешалась и оказывала влияние на американские выборы в 2016 году. 

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Абсолютно. И президент признавал это несколько раз раньше", - заявила она, отвечая на вопрос журналиста в связи с результатами расследования специального советника ФБР Роберта Мюллера. 

"Он неоднократно высказывался - я думаю, что одно из мест, где вы, ребята, похоже, очень запутались, и, похоже, это происходит регулярно - президент не сказал, что Россия не вмешивалась. То, что он говорит, это то, что это не повлияло, и это, конечно же, не было в помощь кампании Трампа", - добавила она.

"Cовершенно ясно, что Россия вмешивалась в выборы. Предельно ясно и то, что это не повлияло на выборы. Ясно и то, что предвыборный штаб Трампа никак не вступал в сговор с россиянами ради этого", - заявила Сандерс.

Как сообщалось, специальный советник ФБР Роберт Мюллер обвинил 13 россиян в вмешательстве в президентские выборы.

В обвинительном заключении Мюллера описывалось, как российские агенты украли номера социального страхования и другую информацию о реальных американцах и использовали их для создания банковских и PayPal-счетов для покупки онлайн-рекламы.

Агенты также вербовали американцев, чтобы они, например, держали в руках плакаты во время митингов, создавая материалы для использования россиянами в качестве контента в соцсетях.

После этого Трамп заявил, что обвинения против россиян не доказывают сговора его кампании с Кремлем.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года во время саммита во Вьетнаме Трамп заявил, что Путин убеждал его в невмешательстве РФ в американские выборы, и этому можно верить.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампРосcияСША
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