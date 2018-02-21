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Президент "Roshen" про Придністров'я: Торгуємо, звісно, і не тільки ми

Середа, 21 лютого 2018, 08:16
Президент Roshen про Придністров'я: Торгуємо, звісно, і не тільки ми

Корпорація "Roshen" торгує з придністровським товариством із обмеженою відповідальністю "Шериф" попри спірний статус Придністров'я.

Президент кондитерської корпорації "Roshen" В’ячеслав Москалевський підтвердив це у коментарі "Радіо Свобода".

Раніше молдовське відділення Міжнародної організації журналістських розслідувань Rise – RISE Moldova опублікувало матеріал про те, як на тлі обмежень офіційним Києвом торгівлі з окупованими Донбасом і Кримом українські компанії заробляють на експорті в Придністров’ї – сепаратистському регіоні на сході Молдови.

Серед найбільших відправників товарів у Придністров’я – українські представництва світових брендів "Кока-кола" і "Нестле", а також президентський "Roshen". Їхній основний бізнес-партнер – придністровське ТОВ "Шериф" олігарха Віктора Гушана.

Москалевський визнав співпрацю з "Шерифом": "Ну так, торгуємо, звичайно. І не тільки ми. Справа в тім, що ми торгуємо з ними як із резидентами Молдови, розумієте?".

На зауваження, що Придністров’я – це сепаратистський регіон, він відповів: "Взагалі то, ну про те, що він сепаратистський, мені ж не відомо. Це ж вже 10 чи 20 років відбувається".

"Насправді ми відправляємо цей товар у Молдову, а виходить, у Тирасполь. Те, що в Молдові зараз обмірковують, як існує в Молдові Придністров’я, це для мене питання, розумієте? Я ж не один такий. Це ж зараз тільки молдовани схопилися, а так ця практика існує вже років 20", – заявив президент корпорації "Roshen".

Москалевський запевнив, що цей бізнес "прозорий":  "Я ж замитнюю, у мене всі митні декларації. І у мене від’їжджають автомобілі, я отримую гроші, розумієте?".

​А інформацію про те, що товар відправляли прямо в Придністров’я, в обхід контролю Молдови, він пояснив так: "Ця ситуація така, що на кордоні Молдови та України в районі Придністров’я – там не стоять молдовські прикордонники".

"Я можу сказати, що я достатньо довго їздив у Кишинів, і коли ви їдете в Кишинів із України, ви їдете трасою Полтава – Кишинів, проїжджаючи через Придністров’я. Тобто для того, щоб потрапити у Молдову, потрібно проїхати через Придністров’я", – сказав Москалевський.

"Тому це дуже не просте питання. І напевно це питання до Міністерства закордонних справ Молдови та Міністерства закордонних справ України", – заявив він.  

"Як Ви розумієте, я ж там не один такий. Там і Coca-Cola, і всі. І це ж не один рік, розумієте?", – наголосив президент "Roshen"

На дані, що з 2014 року до першої половини 2017 року зароблено близько 3 мільйонів доларів, він відповів: "Так я й раніше працював. Нічого не змінилося".

"Є якісь загальні розмови на цю тему. А є конкретні. Є митний режим. Для того, щоб відправити машину, я повинен на митниці замитнити її на адресу фірми "Шериф", місто Тирасполь. Банк у мене контролює те, що прийшли гроші з міста Тирасполя, долари США, все. Ось так воно існувало. І повірте, це ж не з 2014 року. Це існує дуже давно. Це все відомо", – заявив Москалевський.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: RoshenПридністров'яторгівляМолдова
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