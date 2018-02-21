Президент "Roshen" о Приднестровье: Торгуем, конечно, и не только мы

Корпорация "Roshen" торгует с приднестровским обществом с ограниченной ответственностью "Шериф", несмотря на спорный статус Приднестровья.



Президент кондитерской корпорации "Roshen" Вячеслав Москалевский подтвердил это в комментарии "Радио Свобода".



Ранее молдавское отделение Международной организации журналистских расследований Rise – RISE Moldova опубликовало материал о том, как на фоне ограничений официальным Киевом торговли с оккупированными Донбассом и Крымом украинские компании зарабатывают на экспорте в Приднестровье – сепаратистском регионе на востоке Молдовы.



Среди крупнейших отправителей товаров в Приднестровье – украинские представительства мировых брендов "Кока-кола" и "Нестле", а также президентский "Roshen". Их основной бизнес-партнер – приднестровское ООО "Шериф" олигарха Виктора Гушана.



Москалевский признал сотрудничество с "Шерифом": "Ну да, торгуем, конечно. И не только мы. Дело в том, что мы торгуем с ними как с резидентами Молдовы, понимаете?".



На замечание, что Приднестровье – это сепаратистский регион, он ответил: "Вообще-то, ну о том, что он сепаратистский, мне же не известно. Это же уже 10 или 20 лет происходит".



"На самом деле мы отправляем этот товар в Молдову, а значит, в Тирасполь. То, что в Молдове сейчас обдумывают, как существует в Молдове Приднестровье, это для меня вопрос, понимаете? Я же не один такой. Это же сейчас только молдаване схватились, а так эта практика существует уже лет 20", – заявил президент корпорации "Roshen".

Москалевский заверил, что этот бизнес "прозрачен": "У меня все таможенные декларации есть. И у меня уезжают автомобили, я получаю деньги, понимаете?".

А информацию о том, что товар отправляли прямо в Приднестровье, в обход контроля Молдовы, он объяснил так: "Эта ситуация такова, что на границе Молдовы и Украины в районе Приднестровья – там не стоят молдавские пограничники".

"Я могу сказать, что я достаточно долго ездил в Кишинев, и когда вы едете в Кишинев из Украины, вы едете по трассе Полтава – Кишинев, проезжая через Приднестровье. То есть для того, чтобы попасть в Молдову, нужно проехать через Приднестровье", – сказал Москалевский.

"Поэтому это очень не простой вопрос. И наверняка это вопрос к Министерству иностранных дел Молдовы и Министерству иностранных дел Украины", – заявил он.

"Как Вы понимаете, я же там не один такой. Там и Coca-Cola, и все. И это не один год, понимаете?", – подчеркнул президент "Roshen".

На данные, что с 2014 года до первой половины 2017 года заработано около 3 миллионов долларов, он ответил: "Да я и раньше работал. Ничего не изменилось".

"Есть какие-то общие разговоры на эту тему. А есть конкретные. Есть таможенный режим. Для того, чтобы отправить машину, я должен на таможне затаможить ее в адрес фирмы "Шериф", город Тирасполь. Банк у меня контролирует то, что пришли деньги из города Тирасполя, доллары США, все. Вот так оно было. И поверьте, это не с 2014 года. это существует очень давно. это все известно", – заявил Москалевский.