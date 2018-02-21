Суд, де чекають Порошенка, під посиленою охороною

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Середа, 21 лютого 2018, 09:39

Вранці 21 лютого будівля Оболонського райсуду Києва, де розглядають справу про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, перебуває під посиленою охороною.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця подій. 

У середу тут допитуватимуть як свідка президента Петра Порошенка.

Будівлю оточили нацгвардійці у повній екіпіровці.

 
Фото Оксани Коваленко, УП

Біля входу встановлені дві рамки металошукачів. 

Рамки також стоять на поверсі, де відбувається судове засідання. В суді величезна кількість журналістів. 

 
Фото Оксани Коваленко, УП

На території суду чергують кінологи з собаками. 

 
Фото Оксани Коваленко, УП

Швидше за все, допит Порошенка буде у другій половині дня.

Але досі точно не відомо, чи відбудеться він у будівлі суду, чи в режимі відеоконференції.

Якщо відбуватиметься у режимі відеоконференції, то обвинувачення муситиме подати відповідне клопотання, а остаточне рішення ухвалюватиме суд.

Як повідомив УП адвокат Януковича Віталій Сердюк, вони виступатимуть проти відеодопиту.

Однак прокурор Руслан Кравченко запевнив УП, що допит відбудеться в суді.

Як відомо, 18 лютого президент Петро Порошенко заявив, що візьме участь у судовому процесі щодо Януковича. 

Оксана Коваленко, Ірина Балачук, УП
Теми: суд справа про держзраду Янукович
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