Суд, де чекають Порошенка, під посиленою охороною
Вранці 21 лютого будівля Оболонського райсуду Києва, де розглядають справу про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, перебуває під посиленою охороною.
Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця подій.
У середу тут допитуватимуть як свідка президента Петра Порошенка.
Будівлю оточили нацгвардійці у повній екіпіровці.
Біля входу встановлені дві рамки металошукачів.
Рамки також стоять на поверсі, де відбувається судове засідання. В суді величезна кількість журналістів.
На території суду чергують кінологи з собаками.
Швидше за все, допит Порошенка буде у другій половині дня.
Але досі точно не відомо, чи відбудеться він у будівлі суду, чи в режимі відеоконференції.
Якщо відбуватиметься у режимі відеоконференції, то обвинувачення муситиме подати відповідне клопотання, а остаточне рішення ухвалюватиме суд.
Як повідомив УП адвокат Януковича Віталій Сердюк, вони виступатимуть проти відеодопиту.
Однак прокурор Руслан Кравченко запевнив УП, що допит відбудеться в суді.
Як відомо, 18 лютого президент Петро Порошенко заявив, що візьме участь у судовому процесі щодо Януковича.