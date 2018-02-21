Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд, де чекають Порошенка, під посиленою охороною

Середа, 21 лютого 2018, 08:39
Суд, де чекають Порошенка, під посиленою охороною

Вранці 21 лютого будівля Оболонського райсуду Києва, де розглядають справу про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, перебуває під посиленою охороною.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця подій. 

У середу тут допитуватимуть як свідка президента Петра Порошенка.

Будівлю оточили нацгвардійці у повній екіпіровці.

 
Фото Оксани Коваленко, УП

Біля входу встановлені дві рамки металошукачів. 

Рамки також стоять на поверсі, де відбувається судове засідання. В суді величезна кількість журналістів. 

 
Фото Оксани Коваленко, УП

На території суду чергують кінологи з собаками. 

 
Фото Оксани Коваленко, УП

Швидше за все, допит Порошенка буде у другій половині дня.

Але досі точно не відомо, чи відбудеться він у будівлі суду, чи в режимі відеоконференції.

Якщо відбуватиметься у режимі відеоконференції, то обвинувачення муситиме подати відповідне клопотання, а остаточне рішення ухвалюватиме суд.

Як повідомив УП адвокат Януковича Віталій Сердюк, вони виступатимуть проти відеодопиту.

Однак прокурор Руслан Кравченко запевнив УП, що допит відбудеться в суді.

Як відомо, 18 лютого президент Петро Порошенко заявив, що візьме участь у судовому процесі щодо Януковича. 

Оксана Коваленко, Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: судсправа про держзрадуЯнукович
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Усі новини...
суд
Коломойський вступає у судову справу на боці росіянина-олігарха щодо конфіскації активів VS Energy
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
Останні новини
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
оновленоНа MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом її відбили
13:59
У Парижі директора престижного вишу відсторонили через звинувачення у домашньому насильстві
13:52
відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
13:14
Збій "Київстар" може вплинути на банківську систему: Приватбанк роз'яснив, що робити
Усі новини...
Реклама: