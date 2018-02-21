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Суд, где ждут Порошенко, под усиленной охраной

Среда, 21 февраля 2018, 08:39
Суд, где ждут Порошенко, под усиленной охраной

Утром 21 февраля здание Оболонского райсуда Киева, где рассматривается дело о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, находится под усиленной охраной.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места событий.

В среду здесь будут допрашивать в качестве свидетеля президента Петра Порошенко. 

Здание окружили нацгвардейци в полной экипировке.  

 
Фото Оксаны Коваленко, Уп

У входа установлены две рамки металлоискателей. Рамки также стоят на этаже, где проходит судебное заседание.

 
Фото Оксаны Коваленко, Уп

В суде огромное количество журналистов.

На территории суда дежурят кинологи с собаками.

 
Фото Оксаны Коваленко, Уп

Скорее всего, допрос Порошенко будет во второй половине дня.

Но до сих пор точно неизвестно, состоится ли он в здании суда, или в режиме видеоконференции.

Если будет проходить в режиме видеоконференции, то обвинение должно будет подать соответствующее ходатайство, а окончательное решение будет принимать суд.

Как сообщил УП адвокат Януковича Виталий Сердюк, они будут выступать против видеодопроса.

Однако прокурор Руслан Кравченко заверил УП, что допрос состоится в суде.

Как известно, 18 февраля президент Порошенко заявил, что примет участие в судебном процессе по Януковичу.

Оксана Коваленко, Ирина Балачук, УП
Темы: суддело о госизменеЯнукович
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