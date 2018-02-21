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Прокуратура просить суд про допит Порошенка через відеозв'язок

Середа, 21 лютого 2018, 09:11

Прокурори подали до Оболонського райсуду Києва клопотання про допит президента Петра Порошенка як свідка у режимі відеоконференції з будівлі Адміністрації глави держави.

Про це у залі суду повідомив прокурор Руслан Кравченко.

Він зазначив, що у зв'язку з посиленою охороною будівлі, може бути ускладнений доступ журналістів та інших зацікавлених осіб до зали суду.

Також він наголосив, що у зв'язку з  тим, що у президента є невідкладні завдання, пов'язані з виконанням ним функцій глави держави, то слід обмежити час його допиту.

"Просимо суд про дозвіл допитати президента Петра Порошенка по відеоконференції з 14.00 до 15.30", - сказав Кравченко.

 
автор фото Оксана Коваленко, УП

В свою чергу сторона захисту заявила, що це ганьба і закликали президента особисто явитися до зали суду і відповісти на питання адвокатів.

"Особисто Петро Порошенко заявив про рішення прийти до суду і дати свідчення. Слово президента є вищим і важчим, ніж є заява певного керівника апарату зберегти президента від незручних показань", - сказав Сердюк

За його словами, жодних підстав передбачених КПК для проведення допиту в дистанційному порядку немає.

"Є слово президента про те, що він з'явиться, і це слово має поважатись і прокурорами, і керівником апарату, і безпосередньо судом. Не треба ховати президента за дистанційним допитом", - заявив адвокат.

Він додав, що якщо президент  зайнятий, "великими державними, поважними справами", то  прокуратура має заявити про перенесення цього допиту на будь-яку іншу дату.

 
 

Наразі судді пішли у нарадчу кімнату для вирішення питання щодо допиту Порошенка.

Раніше повідомлялося, що вранці 21 лютого будівля Оболонського райсуду Києва, де розглядають справу про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, перебуває під посиленою охороною.

Як відомо, 18 лютого президент Петро Порошенко заявив, що візьме участь у судовому процесі щодо Януковича.

Яна Міланова, Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ПорошенкопрезидентЯнуковичсуд
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