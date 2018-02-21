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Прокуратура просит суд о допросе Порошенко по видеосвязи

Среда, 21 февраля 2018, 09:11

Прокуроры подали в Оболонский райсуд Киева ходатайство о допросе президента Петра Порошенко в качестве свидетеля в режиме видеоконференции из здания Администрации главы государства.

Об этом в зале суда сообщил прокурор Руслан Кравченко.

Он отметил, что в связи с усиленной охраной здания, может быть затруднен доступ журналистов и других заинтересованных лиц в зал суда.

Также он отметил, что в связи с тем, что у президента есть неотложные задачи, связанные с выполнением им функций главы государства, то следует ограничить время его допроса.

"Просим суд о разрешении допросить президента Петра Порошенко по видеоконференции с 14.00 до 15.00", - сказал Кравченко.

 
автор фото Оксана Коваленко,УП

В свою очередь сторона защиты заявила, что это позор и призвали президента лично явиться в зал суда и ответить на вопросы адвокатов.

"Лично Петр Порошенко заявил о решении прийти в суд и дать показания. Слово президента выше и значимее, чем заявление определенного руководителя аппарата сохранить президента от неудобных показаний", - сказал Сердюк

По его словам, никаких оснований предусмотренных УПК для допроса в дистанционном порядке нет.

"Есть слово президента о том, что он появится, и это слово должно уважаться и прокурорами, и руководителем аппарата, и непосредственно судом. Не надо прятать президента за дистанционным допросом", - заявил адвокат.

Он добавил, что если президент занят, "большими государственными, уважительными делами", то прокуратура должна заявить о переносе этого допроса на любую другую дату.

 
 

Сейчас судьи ушли в совещательную комнату для решения вопроса о допросе Порошенко.

Ранее сообщалось, что утром 21 февраля здание Оболонского райсуда Киева, где рассматривается дело о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, находится под усиленной охраной.

Как известно, 18 февраля президент Порошенко заявил, что примет участие в судебном процессе по Януковичу.

Яна Миланова, Ирина Балачук, УП
Темы: ПорошенкопрезидентЯнуковичсуд
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