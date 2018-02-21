Прокуратура просит суд о допросе Порошенко по видеосвязи
Прокуроры подали в Оболонский райсуд Киева ходатайство о допросе президента Петра Порошенко в качестве свидетеля в режиме видеоконференции из здания Администрации главы государства.
Об этом в зале суда сообщил прокурор Руслан Кравченко.
Он отметил, что в связи с усиленной охраной здания, может быть затруднен доступ журналистов и других заинтересованных лиц в зал суда.
Также он отметил, что в связи с тем, что у президента есть неотложные задачи, связанные с выполнением им функций главы государства, то следует ограничить время его допроса.
"Просим суд о разрешении допросить президента Петра Порошенко по видеоконференции с 14.00 до 15.00", - сказал Кравченко.
В свою очередь сторона защиты заявила, что это позор и призвали президента лично явиться в зал суда и ответить на вопросы адвокатов.
"Лично Петр Порошенко заявил о решении прийти в суд и дать показания. Слово президента выше и значимее, чем заявление определенного руководителя аппарата сохранить президента от неудобных показаний", - сказал Сердюк
По его словам, никаких оснований предусмотренных УПК для допроса в дистанционном порядке нет.
"Есть слово президента о том, что он появится, и это слово должно уважаться и прокурорами, и руководителем аппарата, и непосредственно судом. Не надо прятать президента за дистанционным допросом", - заявил адвокат.
Он добавил, что если президент занят, "большими государственными, уважительными делами", то прокуратура должна заявить о переносе этого допроса на любую другую дату.
Сейчас судьи ушли в совещательную комнату для решения вопроса о допросе Порошенко.
Ранее сообщалось, что утром 21 февраля здание Оболонского райсуда Киева, где рассматривается дело о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, находится под усиленной охраной.
Как известно, 18 февраля президент Порошенко заявил, что примет участие в судебном процессе по Януковичу.