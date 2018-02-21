Адвокат у справі Тимошенко визнав: брехав про контакти з оточенням Манафорта

Лондонський правник Алекс Ван дер Зваан, пов’язаний із діяльністю Пола Манафорта в Україні, визнав, що неправдиво свідчив щодо втручання Росії в американські вибори у 2016 році.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Зазначається, що адвокат визнав провину одразу після оприлюднення прокуратурою обвинувачення в його бік.

Алекс Ван дер Зваан визнав, що збрехав про свої контакти з Ріком Ґейтсом – партнером екс-голови виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта, який також працював у виборчому штабі президента США.

20 лютого спеціальний прокурор США Роберт Мюллер звинуватив адвоката Алекса ван дер Зваана у наданні завідомо неправдивих показань.

Слідство, зокрема, заявило, що правник видалив електронну переписку, яку мав надати офісу спецпрокурора на відповідний запит.

У 2012 році Зваан працював у юридичній компанії, яку найняло Міністерство юстиції України у справі екс-прем’єра Юлії Тимошенко.

В агентстві, де працював Зваан, зазначили, що доповідь фірми про Тимошенко була суперечливою та писалась "за наказом Пола Манафорта".

Як відомо, 30 жовтня 2017 року було оприлюднено звинувачення Полу Манафорту і Річарду Гейтсу. Воно містить 12 пунктів і включає перешкоджання діяльності урядових установ США, відмивання грошей, несплату податків, шахрайські дії і роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації, що є кримінальним злочином у США.

Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні спеціального радника Роберта Мюллера про можливу змову між командою Дональда Трампа і Росією, почасти через численні зв'язки Манафорта з росіянами і його роботу з екс-президентом України Віктором Януковичем.

У середині грудня 2017 року суддя окружного суду в США частково задовольнила прохання Манафорта щодо звільнення з-під домашнього арешту: він може лишати свій будинок в Олександрії для перебування у іншій резиденції в Палм-Біч (Флорида), але має носити електронний браслет.

Минулого тижня розслідування на чолі з Мюллером висунуло обвинувачення 13 громадянам Росії і 3 російським компаніям у зв’язку з проведенням нелегальної інформаційної кампанії з метою впливу на президентські вибори у США 2016 року.

Алекс Ван дер Зваан одружений із донькою російського мільярдера Германа Хана.