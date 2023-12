У США адвоката у справі Тимошенко звинуватили в наданні неправдивих свідчень

Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер звинуватив адвоката Алекса ван дер Зваана у наданні завідомо неправдивих показань. У 2012 році Зваан працював у юридичній компанії, яку винайняло Міністерство юстиції України у справі екс-прем’єра Юлії Тимошенко.

Про це повідомляє Reuters.

"В опублікованих документах обвинувачення говориться, що ван дер Зваан надав неправдиві свідчення про те, що останнім часом він спілкувався з екс-радником в передвиборчому штабі Дональда Трампа Ріком Гейтсом та іншою невизначеною людиною, яку назвали "особа А.", - пише агентство.

Сторона обвинувачення стверджує, що насправді адвокат розмовляв з Гейтсом, якого звинувачують у змові з метою відмивання грошей, і "особою А." у вересні 2016 року і "таємно записував дзвінки".

Крім того, слідство заявляє, що ван дер Зваан видалив електронну переписку, яку повинен був надати офісу спецпрокурора на відповідний запит.

У документах не називають назву юридичної компанії, в якій працював адвокат. Однак у доповіді 2012 року щодо Юлії Тимошенко згадується міжнародна юридична фірма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.

Її прес-секретар заявила, що компанія припинила співпрацю із ван дер Звааном у 2017 році і "співпрацює з урядом у зв'язку з цим питанням".

Агентство зазначає, що доповідь юридичної фірми за 2012 рік про Тимошенко була суперечливою.

"Адвокати фірми, у тому числі ван дер Зваан, написали її за наказом Пола Манафорта. Звіт використали для обґрунтування досудового утримання Тимошенко її суперником та клієнтом Манафорта Януковичем", - йдеться у повідомленні.

Представники адвоката наразі не змогли прокоментувати звинувачення.

За твердженнями Reuters, звинувачення адвоката сприяють посиленню тиску на Пола Манафорта та Ріка Гейтса.

Агентство додає, що тесть ван дер Зваана – російський мільярдер Герман Хан, засновник Альфа-банку. Нещодавно казначейство США додало Хана до переліку російських олігархів, близьких до Кремля.

Пізніше Reuters повідомило, що ван дер Зваан визнав себе винним в одному обвинуваченні стосовно надання неправдивих показань. Суддя призначив засідання стосовно обрання міри покарання для адвоката на 3 квітня.

JUST IN: Lawyer van der Zwaan pleads guilty to one charge of lying to special counsel's office in Russia probe; judge sets sentencing for April 3 pic.twitter.com/Fumc4Du9BF