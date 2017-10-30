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Стали відомі подробиці звинувачень проти Манафорта

Понеділок, 30 жовтня 2017, 15:21
Стали відомі подробиці звинувачень проти Манафорта

Колишньому керівнику президентської кампанії Дональда Трампа та політтехнологу Партії регіонів Полу Манафорту пред'явили звинувачення за 12 пунктами.

Про це йдеться в обвинувальному акті на сайті Департаменту юстиції США.

Серед іншого, Манафорта звинувачують у змові проти Сполучених Штатів, змові з метою відмивання грошей, у виконанні незаконних послуг агента для іноземних замовників, брехливі заяви та відмови подавати звіти про іноземні банківські та фінансові рахунки.

Зокрема, йдеться в документі, у період з 2006 по 2015 роки Манафорт і його бізнес-партнер Річард Гейтс приховували від США свою діяльність у якості агентів уряду України, Партії регіонів та її правонаступниці партії "Опозиційний блок". Вони просували інтереси політичних партій України та їхніх лідерів, зокрема Віктора Януковича, і отримували за це десятки мільйонів доларів.

Як повідомлялося, у понеділок вранці Манафорт здався владі США, прийшовши до офісу Федерального бюро розслідувань у Вашингтоні.

За даними Reuters, Манафорт і Гейтс, який пізніше також прийшов до ФБР, після цього будуть доставлені до Федерального окружного суду.

Як відомо, ФБР вивчає великі грошові перекази від офшорних компаній Манафорта на рахунки в США, щоб з'ясувати, чи не відмивав він гроші для уряду України часів Віктора Януковича.

Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні спеціального радника Роберта Мюллера про можливу змову між кампанією Трампа і Росією, почасти через числені зв'язки Манафорта з росіянами і його роботу з Януковичем.

ФБР висунуло перші звинувачення у справі про втручання Росії у вибори за результатами розслідування Мюллера. Які саме звинувачення висунуті і проти кого, залишається неясним.

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Євген Кізілов, УП

Теми: Пол МанафортСШАЯнукович
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