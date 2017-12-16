Суддя дозволила Манафорту вийти з-під домашнього арешту

Суддя окружного суду в США частково задовольнила прохання екс-керівника президентської кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта щодо звільнення з-під домашнього арешту на період судового розслідування його справи.

Про це повідомляє Reuters.

"У своєму розпорядженні суддя Емі Берман Джексон заявила, що для звільнення з-під домашнього арешту Манафорт повинен підписати документи, які дозволять конфіскувати 4 об'єкти його приватної власності, в тому числі, два в Нью-Йорку, один в місті Олександрія (біля Вашингтона – ред.) та його будинок у Флориді", – йдеться в повідомленні.

За інформацією Reuters, Манафорт матиме обмеження для пересування, включно з введенням комендантської години та обов'язковим носінням електронного браслета.

За рішенням судді, він може лишати свій будинок в Олександрії для перебування у іншій резиденції в Палм-Біч (штат Флорида), якщо всі умови будуть виконані.

Як відомо, 30 жовтня було оприлюднено звинувачення Полу Манафорту та Річарду Ґейтсу. Воно містить 12 пунктів і включає перешкоджання діяльності урядових установ США, відмивання грошей, несплату податків, шахрайські дії та роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації, що є кримінальним злочином в США.

Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні спеціального радника Роберта Мюллера про можливу змову між кампанією Трампа і Росією, почасти через численні зв'язки Манафорта з росіянами і його роботу з Януковичем.

Манафорту загрожує до 80 років позбавлення волі, якщо його вину доведуть. Сам Манафорт не визнає свою провину.