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У поліції пояснили безпрецедентні заходи безпеки під судом у справі Януковича

Середа, 21 лютого 2018, 16:03
У поліції пояснили безпрецедентні заходи безпеки під судом у справі Януковича

Правоохоронці пояснюють посилені заходи безпеки 21 лютого біля Оболонського районного суду, який слухає справу за звинуваченням у держзраді екс-президента Віктора Януковича, статусом свідка Петра Порошенка.

Про це розповів "Українській правді" начальник Оболонського відділення Національної поліції Михайло Ніконов.

"Ми перевіряємо усіх, це вимушені заходи безпеки через те, що в суді мав бути допитаний президент", – запевнив він.

"Чому (змушували) розстібати куртки? Бо от ви бачите, під верхнім одягом можуть бути якісь спецзасоби, як у мене (показав рацію на поясі – ред.). У верхньому одязі їх не видно", – зазначив поліцейський.

На запитання, чому вже після рішення суду, що допит Порошенка відбудеться в режимі відеоконференції, охорону так і не зняли, Ніконов сказав, що жодних наказів про зняття охорони не отримував.

Речник Нацполіції Ярослав Тракало назвав посилені заходи безпеки, зокрема, посилений огляд жінок-відвідувачок "вимушеними заходами".

"Вочевидь, це звична ситуація, тому що це перша особа держави, яка перебуває під захистом. І такі заходи захисту є вимушеними", – сказав Тракало у коментарі "Радіо Свобода".

Речниця Оболонського управління поліції Оксана Ліщук наголосила, що метою правоохоронців було не допустити провокацій.

"Дійсно були посилені заходи безпеки. Була поверхнева перевірка всіх – працівників суду, простих відвідувачів, журналістів. Але тих, хто найбільше себе підозріло поводив, – більш посилено перевіряли. Таким чином, і виявили цю активістку Femen…", – повідомила вона.

Ліщук уточнила, що більш посилений огляд проводили в окремій кімнаті, де перебували поліцейські-жінки.

За даними речниці, в Оболонському райсуді Києва такі заходи безпеки проводилися вперше.

Як повідомлялось, в середу в Оболонському райсуді планувався допит президента Петра Порошенка, в зв'язку з чим були посилені заходи безпеки. Згодом суд задовольнив клопотання прокуратури про допит глави держави в режимі відеоконференції.

Близько 11:00 правоохоронці, які забезпечували дотримання правопорядку в Оболонському райсуді, ввели додаткові заходи безпеки.

Зокрема вони зобов'язували жінок, що приходять на 5 поверх, де знаходиться зал засідань №15 і розглядається вказана справа, пройти з співробітницями поліції в окрему кімнату і продемонструвати відсутність написів на тілі.

В столичній поліції "Українській правді" розповіли, що при перевірці поліцейські зокрема запросили активістку руху Femen для встановлення особи та профілактичної бесіди.

Оксана Коваленко, Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: справа про держзрадусудполіція
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