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В полиции объяснили усиленные меры безопасности под судом по делу Януковича

Среда, 21 февраля 2018, 16:03
В полиции объяснили усиленные меры безопасности под судом по делу Януковича

Правоохранители объясняют усиленные меры безопасности 21 февраля возле Оболонского районного суда, который слушает дело по обвинению в госизмене экс-президента Виктора Януковича, статусом свидетеля Петра Порошенко.

Об этом рассказал "Украинской правде" начальник Оболонского отделения Национальной полиции Михаил Никонов.

"Мы проверяем всех, это вынужденные меры безопасности из-за того, что в суде должен был быть допрошен президент", - заверил он.

"Почему (заставляли) расстегивать куртки? Вот вы видите, под верхней одеждой могут быть какие-то спецсредства, как у меня (показал рацию на поясе -ред.). В верхней одежде их не видно", - отметил полицейский.

На вопрос, почему уже после решения суда, что допрос Порошенко состоится в режиме видеоконференции, охрану так и не сняли, Никонов сказал, что приказов о снятии охраны не получал.

Спикер Нацполиции Ярослав Тракало назвал усиленные меры безопасности, в частности, усиленный досмотр женщин-посетительниц "вынужденными мерами".

"Очевидно, это обычная ситуация, потому что это первое лицо государства, находится под защитой. И такие меры защиты являются вынужденными", – сказал Тракало в комментарии "Радио Свобода".

Пресс-секретарь Оболонского управления полиции Оксана Лищук отметила, что целью правоохранителей было не допустить провокаций.

"Действительно были усилены меры безопасности. Была поверхностная проверка всех - работников суда, простых посетителей, журналистов. Но тех, кто подозрительно себя вел - более усиленно проверяли. Таким образом, и обнаружили эту активистку Femen...", - сообщила она.

Лищук уточнила, что более усиленный досмотр проводили в отдельной комнате, где находились полицейские-женщины.

По данным пресс-секретаря, в Оболонском райсуде Киева такие меры безопасности проводились впервые.

Как сообщалось, в среду в Оболонском райсуде планировался допрос президента Петра Порошенко, в связи с чем были усилены меры безопасности. Впоследствии суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о допросе главы государства в режиме видеоконференции.

Около 11:00 правоохранители, обеспечивающие соблюдение правопорядка в Оболонском райсуде, ввели дополнительные меры безопасности.

В частности, они обязывали женщин, приходящих на 5 этаж, где находится зал заседаний №15 и рассматривается указанное дело, пройти с сотрудницами полиции в отдельную комнату и продемонстрировать отсутствие надписей на теле.

В столичной полиции "Украинской правде" рассказали, что при проверке полицейские в частности пригласили активистку движения Femen для установления личности и профилактической беседы.

Оксана Коваленко, Валентина Романенко, УП
Темы: дело о госизменесудполиция
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