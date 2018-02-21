В полиции объяснили усиленные меры безопасности под судом по делу Януковича

Правоохранители объясняют усиленные меры безопасности 21 февраля возле Оболонского районного суда, который слушает дело по обвинению в госизмене экс-президента Виктора Януковича, статусом свидетеля Петра Порошенко.



Об этом рассказал "Украинской правде" начальник Оболонского отделения Национальной полиции Михаил Никонов.



"Мы проверяем всех, это вынужденные меры безопасности из-за того, что в суде должен был быть допрошен президент", - заверил он.



"Почему (заставляли) расстегивать куртки? Вот вы видите, под верхней одеждой могут быть какие-то спецсредства, как у меня (показал рацию на поясе -ред.). В верхней одежде их не видно", - отметил полицейский.



На вопрос, почему уже после решения суда, что допрос Порошенко состоится в режиме видеоконференции, охрану так и не сняли, Никонов сказал, что приказов о снятии охраны не получал.



Спикер Нацполиции Ярослав Тракало назвал усиленные меры безопасности, в частности, усиленный досмотр женщин-посетительниц "вынужденными мерами".



"Очевидно, это обычная ситуация, потому что это первое лицо государства, находится под защитой. И такие меры защиты являются вынужденными", – сказал Тракало в комментарии "Радио Свобода".



Пресс-секретарь Оболонского управления полиции Оксана Лищук отметила, что целью правоохранителей было не допустить провокаций.



"Действительно были усилены меры безопасности. Была поверхностная проверка всех - работников суда, простых посетителей, журналистов. Но тех, кто подозрительно себя вел - более усиленно проверяли. Таким образом, и обнаружили эту активистку Femen...", - сообщила она.



Лищук уточнила, что более усиленный досмотр проводили в отдельной комнате, где находились полицейские-женщины.



По данным пресс-секретаря, в Оболонском райсуде Киева такие меры безопасности проводились впервые.

Как сообщалось, в среду в Оболонском райсуде планировался допрос президента Петра Порошенко, в связи с чем были усилены меры безопасности. Впоследствии суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о допросе главы государства в режиме видеоконференции.

Около 11:00 правоохранители, обеспечивающие соблюдение правопорядка в Оболонском райсуде, ввели дополнительные меры безопасности.



В частности, они обязывали женщин, приходящих на 5 этаж, где находится зал заседаний №15 и рассматривается указанное дело, пройти с сотрудницами полиции в отдельную комнату и продемонстрировать отсутствие надписей на теле.

В столичной полиции "Украинской правде" рассказали, что при проверке полицейские в частности пригласили активистку движения Femen для установления личности и профилактической беседы.