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Київська влада обіцяє нові маршрутки з валідаторами вже влітку

Середа, 21 лютого 2018, 16:28

Столична влада планує провести конкурси на перевізників для 45 маршрутів Києва до червня і обіцяє, що вже влітку на дороги вийдуть сучасні маршрутки з обладнанням для е-квитка.

Про це "Українській правді" повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури Києва Сергій Симонов.

"Уже в березні у нас буде конкурс на 15 маршрутів. Щодо вимог – то буде вимога Євро-5, також маршрутні автобуси повинні бути обладнані GPS-трекерами, щоб ми відслідковували час і маршрут, і валідаторами – пристроями для зчитування електронного квитка, щоб люди могли карткою проїзним чи банківською картою заплатити, а водії мати формений одяг", - сказав Симонов.

Він підкреслив, що у комунальному транспорті "повністю запустити електронний квиток планують до 14 липня".

Наступний конкурс на інші 30 маршрутів пройде у квітні-травні.

"Це покриє повністю мережу Києва, окрім 30 маршрутів, які нам Світовий банк рекомендує реорганізувати. Ми очікуємо новий рухомий склад для "Київпастрансу" і за рахунок того рухомого складу, ми зможемо реорганізувати деякі маршрути і забезпечити їх автобусами", - пояснив Симонов.

Він додав, що після проведення конкурсу перевізник відразу може приступити до роботи на маршруті.

"Це можливо і з моменту укладення договору. Одразу можна приступати", - сказав Симонов.  

Таким чином він прогнозує, що вже влітку цього року у Києві будуть сучасні маршрутки з GPS-трекерами та валідаторами.

Наразі на сайті "Комунальної служби перевезень" перевізники можуть в електронній формі подати документи на конкурс.

"Ми зробили сайт, де кожен перевізник може зареєструватися і подати документи онлайн. Там є калькулятор балів, де перевізник може спрогнозувати, які в нього будуть бали, на що він може претендувати, і отримати відповідь, чи все в нього з документами гаразд, чи негаразд", - сказав Симонов.

Він не зміг спрогнозувати, чи позначиться поява сучасник маршруток на вартості проїзду вже влітку.

Разом з тим наразі у Києві тривають перевірки перевізників за участю працівників Укртрансбезпеки, Національної поліції, Комунальної служби перевезень.

"За перші 3 дні перевірили 43 маршрути. Складено 51 акт та 27 протоколів про адмінпорушення посадовими особами автомобільних перевізників. Серед порушень – технічні несправності, відсутність протоколу про проходження техконтролю, відсутність страхового поліса тощо. Перевізники мають 20 днів, щоб усунути порушення, якщо ні – розриваємо договори", - розповів Симонов.

Наразі договори розірвали з 4 перевізниками.

Загалом у Києві працює близько 150 таксомоторних маршрутів, їх обслуговують 22 приватних перевізники.

Як відомо, до жорстких перевірок усіх міських перевізників спонукали "наслідки аварії за участю двох маршруток".

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Київтранспорт
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