Київська влада обіцяє нові маршрутки з валідаторами вже влітку

Столична влада планує провести конкурси на перевізників для 45 маршрутів Києва до червня і обіцяє, що вже влітку на дороги вийдуть сучасні маршрутки з обладнанням для е-квитка.

Про це "Українській правді" повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури Києва Сергій Симонов.

"Уже в березні у нас буде конкурс на 15 маршрутів. Щодо вимог – то буде вимога Євро-5, також маршрутні автобуси повинні бути обладнані GPS-трекерами, щоб ми відслідковували час і маршрут, і валідаторами – пристроями для зчитування електронного квитка, щоб люди могли карткою проїзним чи банківською картою заплатити, а водії мати формений одяг", - сказав Симонов.

Він підкреслив, що у комунальному транспорті "повністю запустити електронний квиток планують до 14 липня".

Наступний конкурс на інші 30 маршрутів пройде у квітні-травні.

"Це покриє повністю мережу Києва, окрім 30 маршрутів, які нам Світовий банк рекомендує реорганізувати. Ми очікуємо новий рухомий склад для "Київпастрансу" і за рахунок того рухомого складу, ми зможемо реорганізувати деякі маршрути і забезпечити їх автобусами", - пояснив Симонов.

Він додав, що після проведення конкурсу перевізник відразу може приступити до роботи на маршруті.

"Це можливо і з моменту укладення договору. Одразу можна приступати", - сказав Симонов.

Таким чином він прогнозує, що вже влітку цього року у Києві будуть сучасні маршрутки з GPS-трекерами та валідаторами.

Наразі на сайті "Комунальної служби перевезень" перевізники можуть в електронній формі подати документи на конкурс.

"Ми зробили сайт, де кожен перевізник може зареєструватися і подати документи онлайн. Там є калькулятор балів, де перевізник може спрогнозувати, які в нього будуть бали, на що він може претендувати, і отримати відповідь, чи все в нього з документами гаразд, чи негаразд", - сказав Симонов.

Він не зміг спрогнозувати, чи позначиться поява сучасник маршруток на вартості проїзду вже влітку.

Разом з тим наразі у Києві тривають перевірки перевізників за участю працівників Укртрансбезпеки, Національної поліції, Комунальної служби перевезень.

"За перші 3 дні перевірили 43 маршрути. Складено 51 акт та 27 протоколів про адмінпорушення посадовими особами автомобільних перевізників. Серед порушень – технічні несправності, відсутність протоколу про проходження техконтролю, відсутність страхового поліса тощо. Перевізники мають 20 днів, щоб усунути порушення, якщо ні – розриваємо договори", - розповів Симонов.

Наразі договори розірвали з 4 перевізниками.

Загалом у Києві працює близько 150 таксомоторних маршрутів, їх обслуговують 22 приватних перевізники.

Як відомо, до жорстких перевірок усіх міських перевізників спонукали "наслідки аварії за участю двох маршруток".