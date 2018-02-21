Киевская власть обещает новые маршрутки с валидаторами уже летом

Столичные власти планируют провести конкурсы на перевозчиков для 45 маршрутов Киева до июня, и обещает, что уже летом на дороги выйдут современные маршрутки с оборудованием для е-билета.

Об этом "Украинской правде" сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Киева Сергей Симонов.

"Уже в марте у нас будет конкурс на 15 маршрутов. По требованиям – это будет требование Евро-5, также маршрутные автобусы должны быть оборудованы GPS-трекерами, чтобы мы отслеживали время и маршрут, и валидаторами – устройствами для считывания электронного билета, чтобы люди могли карточкой-проездным или банковской картой заплатить, а водители иметь форменную одежду", - сказал Симонов.

Он подчеркнул, что в коммунальном транспорте "полностью запустить электронный билет планируют до 14 июля".

Следующий конкурс на остальные 30 маршрутов пройдет в апреле-мае.

"Это покроет полностью сеть Киева, кроме 30 маршрутов, которые нам Всемирный банк рекомендует реорганизовать. Мы ожидаем новый подвижной состав для "Киевпастранса" и за счет того подвижного состава, мы сможем реорганизовать некоторые маршруты и обеспечить их автобусами", - пояснил Симонов.

Он добавил, что после проведения конкурса перевозчик сразу может приступить к работе на маршруте.

"Это возможно и с момента заключения договора. Сразу можно приступать", - сказал Симонов.

Таким образом, он прогнозирует, что уже летом этого года в Киеве будут современные маршрутки с GPS-трекерами и валидаторами.

Сейчас на сайте "Коммунальной службы перевозок" перевозчики могут в электронной форме подать документы на конкурс.

"Мы сделали сайт, где каждый перевозчик может зарегистрироваться и подать документы онлайн. Там есть калькулятор баллов, где перевозчик может спрогнозировать, какие у него будут балы, на что он может претендовать, и получить ответ, все у него с документами в порядке, или нет", - сказал Симонов.

Он не смог спрогнозировать, скажется ли появление современник маршруток на стоимости проезда уже летом.

Вместе с тем сейчас в Киеве продолжаются проверки перевозчиков с участием работников Укртрансбезопасности, Национальной полиции и Коммунальной службы перевозок.

"За первые 3 дня проверили 43 маршрута. Составлен 51 акт и 27 протоколов об админнарушении должностными лицами автомобильных перевозчиков. Среди нарушений – технические неисправности, отсутствие протокола о прохождении техконтроля, отсутствие страхового полиса и тому подобное. Перевозчики имеют 20 дней, чтобы устранить нарушения, если нет – разрываем договора", - рассказал Симонов.

Сейчас договоры расторгли с 4 перевозчиками.

Всего в Киеве работает около 150 таксомоторных маршрутов, их обслуживают 22 частных перевозчика.

Как известно, к жестким проверкам всех городских перевозчиков побудили "последствия аварии с участием двух маршруток".