Апеляційний суд скасував арешт Димінського

Апеляційний суд Києва скасував постанову про обрання бізнесменові, президенту футбольного клубу "Карпати" Петру Димінському запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою за підозрою в скоєнні смертельної ДТП.

Про це у Facebook повідомляє адвокат Димінського Микола Лисий.

"19 лютого 2018 року Апеляційний суд Києва задовольнив апеляційну скаргу адвоката і скасував ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18 грудня 2017 року про обрання підозрюваному Димінському П.П. запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – пише він.

За словами адвоката, Апеляційний суд "дав належну правову оцінку безпідставності обраного запобіжного заходу, а також порушенням закону, які були допущені при обранні запобіжного заходу".

"Фактично слідчий і прокурор не мали права ініціювати питання про обрання Димінському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а у слідчого судді не було жодної підстави для задоволення такого клопотання", – заявляє Лисий.

Крім цього, адвокат повідомляє, що Печерський суд Києва скасував постанову Генеральної прокуратури про закриття справи проти охоронця Димінського Андрія Борща за підозрою в причетності до смертельної ДТП.

"8 лютого 2018 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва постанову прокурора відділу Генеральної прокуратури України Ярошенка В.Г. від 07.12.2017 року скасовано, а матеріали кримінального провадження повернуто Генеральній прокуратурі України для досудового розслідування", – пише він.

Слідчий суддя дійшов висновку, що постанова прокурора про закриття кримінального провадження не відповідає вимогам законності та неупередженості, не ґрунтується на всебічному та повному дослідженні обставин кримінального провадження, адже спростування пред'явленої Борщу підозри потребує подальшого досудового розслідування.

Як відомо, президента ФК "Карпати" бізнесмена Петра Димінського підозрюють у скоєнні смертельного ДТП, в результаті якого 18 серпня 2017 року загинула 31-річна Наталія Тріла.

Провину у наїзді на її автомобіль взяв на себе охоронець Димінського Андрій Борщ.

Водночас 30 серпня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що проведена експертиза ДНК з подушок безпеки в автомобілі засвідчила, що охоронець Димінського, який взяв на себе вину за ДТП, не був за кермом на момент аварії.

9 грудня мати загиблої внаслідок ДТП Марія Тріла заявила про повне відшкодування збитків, спричинених ДТП, та відсутність матеріальних претензій у зв'язку з аварією.

Сам Димінський з 22 серпня перебуває поза межами України.