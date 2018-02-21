Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Апеляційний суд скасував арешт Димінського

Середа, 21 лютого 2018, 17:36
Апеляційний суд скасував арешт Димінського

Апеляційний суд Києва скасував постанову про обрання бізнесменові, президенту футбольного клубу "Карпати" Петру Димінському запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою за підозрою в скоєнні смертельної ДТП.

Про це у Facebook повідомляє адвокат Димінського Микола Лисий.

"19 лютого 2018 року Апеляційний суд Києва задовольнив апеляційну скаргу адвоката і скасував ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18 грудня 2017 року про обрання підозрюваному Димінському П.П. запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", – пише він.

За словами адвоката, Апеляційний суд "дав належну правову оцінку безпідставності обраного запобіжного заходу, а також порушенням закону, які були допущені при обранні запобіжного заходу".

"Фактично слідчий і прокурор не мали права ініціювати питання про обрання Димінському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а у слідчого судді не було жодної підстави для задоволення такого клопотання", – заявляє Лисий.

Крім цього, адвокат повідомляє, що Печерський суд Києва скасував постанову Генеральної прокуратури про закриття справи проти охоронця Димінського Андрія Борща за підозрою в причетності до смертельної ДТП.

"8 лютого 2018 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва постанову прокурора відділу Генеральної прокуратури України Ярошенка В.Г. від 07.12.2017 року скасовано, а матеріали кримінального провадження повернуто Генеральній прокуратурі України для досудового розслідування", – пише він.

Слідчий суддя дійшов висновку, що постанова прокурора про закриття кримінального провадження не відповідає вимогам законності та неупередженості, не ґрунтується на всебічному та повному дослідженні обставин кримінального провадження, адже спростування пред'явленої Борщу підозри потребує подальшого досудового розслідування.

Як відомо, президента ФК "Карпати" бізнесмена Петра Димінського підозрюють у скоєнні смертельного ДТП, в результаті якого 18 серпня 2017 року загинула 31-річна Наталія Тріла.

Провину у наїзді на її автомобіль взяв на себе  охоронець Димінського Андрій Борщ.

Водночас 30 серпня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що проведена експертиза ДНК з подушок безпеки в автомобілі засвідчила, що охоронець Димінського, який взяв на себе вину за ДТП, не був за кермом на момент аварії.

9 грудня мати загиблої внаслідок ДТП Марія Тріла заявила про повне відшкодування збитків, спричинених ДТП, та відсутність матеріальних претензій у зв'язку з аварією.

Сам Димінський з 22 серпня перебуває поза межами України.

Валентина Романенко, УП
Теми: ДТПЛуганська областьсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Усі новини...
ДТП
Автомобіль потрапив під потяг на Чернігівщині: загинуло подружжя з двома дітьми
На Чернігівщині водій порушив правила і потрапив під поїзд: 3 загиблих
Експертиза встановила, що суддя Тандир був п’яний, коли збив нацгвардійця – ДБР
Останні новини
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
оновленоНа MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом її відбили
13:59
У Парижі директора престижного вишу відсторонили через звинувачення у домашньому насильстві
13:52
відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
13:14
Збій "Київстар" може вплинути на банківську систему: Приватбанк роз'яснив, що робити
Усі новини...
Реклама: